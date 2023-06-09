ЕБРР предоставляет заем в €200 млн «Укрзализныце» для модернизации сообщения с ЕС — Finance.ua

ЕБРР предоставляет заем в €200 млн «Укрзализныце» для модернизации сообщения с ЕС
Европейский банк реконструкции и развития предоставит €200 млн кредита «Укрзализныце» (УЗ) для модернизации железнодорожного сообщения с Европейским Союзом на Западе страны, говорится в пресс-релизе ЕБРР. Кредит дополняет €150 млн экстренного финансирования ликвидности для УЗ в прошлом году.
Отмечается, что ссуда в €100 млн на экстренное финансирование капитальных расходов и €100 млн на поддержку рабочего капитала должны уменьшить последствия войны, способствуя расширению трансграничной пропускной способности и улучшению железнодорожного сообщения с ЕС.
«Это позволит УЗ продолжать оказывать жизненно важные услуги людям и предприятиям, а также восстановить ключевые железнодорожные коридоры на границе с ЕС и приобрести подвижной состав», — говорят в ЕБРР.
Заем ЕБРР должен быть обеспечен гарантиями до 50%, где €60 млн поступят от США и €40 млн — от Нидерландов. Франция и Европейский Союз через свой Европейский фонд устойчивого развития предоставили гарантии предварительного финансирования ЕБРР для УЗ.
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Ожидается, что проект также будет финансироваться инвестиционным грантом в размере до 10 млн евро от двусторонних или многосторонних доноров и будет направлен на покрытие инвестиций в коммуникационное оборудование, энергоэффективное освещение и бесступенчатый доступ к нескольким крупным железнодорожным станциям.
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