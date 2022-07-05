ЕБРР планирует в этом году инвестировать в Украину минимум миллиард евро — Finance.ua

ЕБРР планирует в этом году инвестировать в Украину минимум миллиард евро Сегодня 17:45 — Казна и Политика

ЕБРР планирует в этом году инвестировать в Украину минимум миллиард евро

Европейский банк реконструкции и развития намерен инвестировать в Украину по меньшей мере 1 млрд евро, что будет соответствовать довоенному уровню инвестиций.

Об этом сообщила представитель Европейского банка реконструкции и развития во время международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в швейцарском городе Лугано.

«ЕБРР — крупнейший международный инвестор в Украине. Мы намерены инвестировать в страну минимум 1 млрд евро в этом году — это уровень инвестиций, который мы имели до войны», — сказала представитель банка.

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Она добавила, что уже подписаны соглашения на 600 млн евро инвестиций в реальную экономику, особенно для поддержки жизненно важной инфраструктуры и частного сектора, а также чтобы ответить на вызовы, связанные с продовольственным и энергетическим кризисами.

«Но уже пора начинать работу над реконструкцией. Мы готовы еще больше мобилизовать наш баланс и обеспечивать управление средствами доноров как можно эффективнее и далее ввиду нашего большого опыта работы в Украине», — отметила чиновник.

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По ее словам, в ЕБРР видят три ключевые особенности процесса восстановления в Украине — авторство, координация и реформы.

«Авторство и ответственность Украины будут ключевыми. Любая платформа обновления должна соответствовать украинским стремлениям», — акцентировала представитель ЕБРР.

Она также отметила важность всесторонней координации между украинскими властями и международным сообществом, в частности ЕС, «Группой семи» и международными финансовыми организациями.

«Ни одно отдельное учреждение не сможет самостоятельно справиться с такой огромной задачей. Следовательно, нам нужно будет опираться на соответствующие мандаты и опыт всех наших партнеров. Я уверена, что это обеспечит самый высокий уровень прозрачности», — отметила чиновник.

В заключение она подчеркнула, что критически важно отстроить все лучше, чем было. По ее убеждению, процесс интеграции Украины в ЕС станет основой для реформ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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