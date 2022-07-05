В Украине хотят создать банк реконструкции и развития — Finance.ua

В Украине хотят создать банк реконструкции и развития Сегодня 12:20 — Казна и Политика

В Украине хотят создать банк реконструкции и развития

В Украине рассматривается возможность создания собственного банка реконструкции и развития экономики. Такое учреждение может появиться на базе одного из государственных банков. Однако какого именно — пока не сообщают.

Об этом глава Налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал в интервью УНИАН.

«Это аналог KfW, банка, созданного в Германии для восстановления после Второй мировой войны, через который шли средства в немецкую экономику», — рассказал Гетманцев.

Такой банк будет кредитовать субъекты экономики в условиях повышенных рисков, благодаря чему будет давать предпринимателям возможность развиваться.

«Финансирование будет производиться не только через банк, будут деньги в виде грантов, кредитов, инвестиций. Что-то пойдет через государственный бюджет, что-то через фонды и счета МФО (Всемирный банк, МВФ, ЕБРР и т.д.), что-то через суверенные или частные инвестиционные фонды», — рассказал он.

Соответствующий пункт рассмотрения возможности учредить такой банк содержится и в Плане восстановления Украины, который в понедельник был представлен в швейцарском Лугано.

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Фінансовий клуб По материалам:

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