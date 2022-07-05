В Украине хотят создать банк реконструкции и развития — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине хотят создать банк реконструкции и развития

Казна и Политика
75
В Украине хотят создать банк реконструкции и развития
В Украине хотят создать банк реконструкции и развития
В Украине рассматривается возможность создания собственного банка реконструкции и развития экономики. Такое учреждение может появиться на базе одного из государственных банков. Однако какого именно — пока не сообщают.
Об этом глава Налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал в интервью УНИАН.
«Это аналог KfW, банка, созданного в Германии для восстановления после Второй мировой войны, через который шли средства в немецкую экономику», — рассказал Гетманцев.
Читайте также
Такой банк будет кредитовать субъекты экономики в условиях повышенных рисков, благодаря чему будет давать предпринимателям возможность развиваться.
«Финансирование будет производиться не только через банк, будут деньги в виде грантов, кредитов, инвестиций. Что-то пойдет через государственный бюджет, что-то через фонды и счета МФО (Всемирный банк, МВФ, ЕБРР и т.д.), что-то через суверенные или частные инвестиционные фонды», — рассказал он.
Место для вашей рекламы
Соответствующий пункт рассмотрения возможности учредить такой банк содержится и в Плане восстановления Украины, который в понедельник был представлен в швейцарском Лугано.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.