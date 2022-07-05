Первый этап помощи ЕС будет предоставлен Украине летом — Домбровскис Сегодня 11:15 — Казна и Политика

Первый этап помощи ЕС будет предоставлен Украине летом — Домбровскис

Первый этап макрофинансовой помощи со стороны ЕС в рамках новой программы для Украины будет предоставлен сразу после ратификации Европарламентом и национальными парламентами, как ожидается, еще до летних каникул.

Об этом сказал журналистам на полях конференции по восстановлению Украины в Лугано исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, передает Укринформ.

«Со стороны ЕС мы готовим программу макрофинансовой поддержки. Первый этап — стоимостью 1 млрд евро — должен начать работать уже летом, он ждет одобрения Европарламента и национальных парламентов», — сказал политик.

По его словам, всего программа предусматривает выделение 9 млрд евро.

Он напомнил, что по оценкам МВФ, краткосрочный дефицит Украины в этом году составляет 39 млрд долларов.

Отвечая на просьбу Укринформа прокомментировать эффект от мер ЕК по отмене ввозных пошлин на украинские товары, Домбровскис убежден в их эффективности.

«С европейской стороны мы предоставили Украине возможность беспошлинного и бесквотного доступа к европейскому рынку, и мы видим положительный эффект для украинского экспорта в ЕС с первых же дней введения этих мер», — сказал он.

Политик добавил, что, кроме того, обеспечиваются коридоры солидарности для продвижения украинского экспорта, особенно вывоза зерна в ситуации блокады украинских портов.

«И мы видим, что это помогает украинской экономике», — подчеркнул Домбровскис.

Он отметил, что вскоре будут также увеличены коммерческие закупки украинской электроэнергии. «Поэтому мы не только оказываем финансовую поддержку, но также ищем пути поддержки украинской экономики и украинских компаний», — сказал он.

Говоря о конференции в Лугано, он назвал две рассматриваемые темы: краткосрочные финансовые потребности Украины и долгосрочную реконструкцию. Важно, по его словам, скоординировать позиции разных доноров, определить принципы работы, пути финансирования.

«Вопросов много, подготовку нужно начинать уже сейчас, а не ждать, пока война завершится, нужно быть готовыми, а до того времени не следует забывать о поддержке сейчас, ведь это позволяет Украине держаться на плаву», — сказал Домбровскис.

Укрінформ По материалам:

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