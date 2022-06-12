ЕБРР направит €50 миллионов кредита на поддержку ликвидности Укрзализныци — Finance.ua
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ЕБРР направит €50 миллионов кредита на поддержку ликвидности Укрзализныци

Сегодня 07:24Казна и Политика
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ЕБРР направит €50 миллионов кредита на поддержку ликвидности УкрзализныциЕБРР направит €50 миллионов кредита на поддержку ликвидности Укрзализныци
Европейский банк реконструкции и развития направит кредит в объеме 50 млн евро на обеспечение ликвидности, в частности, финансирование критически важных потребностей АО «Укрзализныця».
Соответствующие соглашения подписали министр финансов Сергей Марченко, глава правления УЗ Александр Камышин и президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо, сообщает Минфин.
«Как в первые дни войны, так и сейчас, работники Укрзализныци демонстрируют героизм, перевозя наших граждан в более безопасные регионы Украины и обеспечивая гуманитарную безопасность Украины, за что мы им безгранично благодарны. Соглашение позволит обеспечить для Укрзализныци надлежащее финансирование потребностей, возникших в связи с преступными действиями рф», — сказал глава Министерства финансов.
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Отмечается, что внесение изменений в соглашения в рамках действующего Проекта электрификации украинской железной дороги позволит направить часть кредита ЕБРР в объеме 50 млн евро на обеспечение ликвидности для финансирования критически важных потребностей Укрзализныци.
Перепрофилированная часть кредита ЕБРР будет обеспечена гарантией Европейского фонда устойчивого развития (ЕФУР), являющегося финансовым механизмом Плана внешних инвестиций ЕС.
Как сообщалось, кредит на поддержку ликвидности АО «Укрзализныця» предоставляется ЕБРР в рамках Пакета помощи в ответ на войну в Украине. Он предусматривает выделение 2 млрд евро на поддержку устойчивости Украинского государства и помощь пострадавшим странам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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