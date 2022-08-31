Е-пенсионное и вид на жительство: какие новые документы появились в «Дії» — Finance.ua

Е-пенсионное и вид на жительство: какие новые документы появились в «Дії» Сегодня 17:02 — Личные финансы

Е-пенсионное и вид на жительство: какие новые документы появились в «Дії»

В приложении «Дія» появились пенсионные удостоверения, виды на постоянное или временное жительство, перевод документов на английский и другие услуги.

Об этом на брифинге рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Так, прежде всего с учетом количества украинцев, вынужденно оказавшихся за пределами Украины, в «Дії» появятся документы на латинице. Такая возможность доступна для загранпаспорта, техпаспорта и водительского удостоверения. Чтобы просмотреть версию на латинице, нужно перейти в меню документа.

Среди новых документов — пенсионное удостоверение. Такие документы по возрасту (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) будут подтягиваться автоматически. Однако в случае спецудостоверения по инвалидности или потере кормильца нужно подать заявку в том же разделе «Добавить документ», где подаются запросы на свидетельство о рождении ребенка или COVID-сертификат — на главной странице.

Отображаться в приложении будут только документы, выданные после 2014 года — это 6 300 000 пользователей. В противном случае необходимо обновить удостоверение, обратившись в Пенсионный фонд, верифицировать его и получить новое, таким образом попав в новый реестр. Документ можно будет проверить через QR-код: в режиме реального времени система подаст запрос в реестр.

Другим новым документом стал вид на постоянное или временное жительство, выданный после 2018 года. Добавить его в приложение нужно вручную: сначала считать камерой пластиковый документ, приложить ее к NFC-чипу на телефоне, после чего подтвердить личность через фото ID. Всего таких видов выдано более 200 тысяч, среди которых 130 тысяч — на временное жительство.

Кроме того, возвращается шеринг техпаспорта, который стал недоступным после 24 февраля, учитывая начало полномасштабной войны.

Кроме того, у «Дії» снова появилась возможность уплаты штрафов от патрульной полиции.

Чтобы получить доступ к новым возможностям «Дії», обновите приложение.

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