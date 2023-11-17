Дыра в бюджете Германии «заморозила» помощь Украине на 8 миллиардов евро — Reuters Сегодня 15:30 — Казна и Политика

Дыра в бюджете Германии «заморозила» помощь Украине на 8 миллиардов евро — Reuters

В Германии правящая коалиция пытается залатать огромную дыру в бюджете, из-за которой зависла оборонная помощь для Украины в следующем году на общую сумму 8 миллиардов евро.

Об этом сообщает Reuters.

Бюджетный комитет ФРГ сегодня, 17 ноября, приостановил окончательные обсуждения проекта бюджета на 2024 год после запрета Конституционным судом правительства перевести 60 миллиардов евро (65 миллиардов долларов) из неиспользованных средств, полученных во время пандемии, на экологические инициативы и поддержку промышленности.

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Один из двух разделов бюджета, который не удалось утвердить, содержит удвоение военной помощи Украине до 8 миллиардов евро в следующем году.

В настоящее время власти Германии пытаются найти решение проблемы с финансами, чтобы разблокировать процесс принятия госбюджета и соответственно — для предоставления Силам обороны обещанной военной помощи.

«Некоторые расходы, запланированные на следующий год, теперь придется сократить, о чем правящим партиям, вероятно, будет трудно договориться», — заявил главный экономист Commerzbank Йорг Кремер.

Также сообщается, что содержание бюджетов министерств окончательно согласовано на заседании комитета.

Наложенные государством ограничения цен на газ и электроэнергию, срок действия которых должен был истечь в конце года, продлены до 31 марта 2024 года, передает немецкое информационное агентство dpa.

Некоторые другие распределения расходов в ФРГ будут подробно обсуждаться в следующий четверг, после специального заседания во вторник.

Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что страна намерена в 2024 году удвоить военную помощь Украине. Вместо ранее заложенных в федеральном бюджете 4 млрд евро на эти цели планируется потратить 8 млрд евро.

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