Дворники, учителя и водители: кого чаще всего ищут в Киеве через центр занятости — Finance.ua

Дворники, учителя и водители: кого чаще всего ищут в Киеве через центр занятости Вчера 13:01 — Личные финансы

Дворники, учителя и водители: кого чаще всего ищут в Киеве через центр занятости

В начале февраля 2023 года в базе данных Киевского городского центра занятости насчитывалось 4,4 тысячи актуальных вакансий, о которых работодатели сообщили в столичную службу занятости.

Об этом сообщается в аналитике Киевского городского центра занятости (КГЦЗ).

Кого ищут чаще всего

По данным прессслужбы, во время войны больше всего предложений работы в Киеве для рабочих по комплексной уборке и содержанию домов с прилегающими территориями, учителей и водителей.

В спросе также такие специалисты: швеи, медицинские сестры (братья), продавцы продовольственных товаров, слесари-сантехники, фармацевты, электромонтеры, повара, воспитатели заведений дошкольного образования, слесари, монтажники радиоэлектронной аппаратуры, врачи общей практики — семейные врачи, социальные работники, токари, инженеры, практические психологи, электромеханики и бухгалтеры.

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В начале февраля на учете в Киевском городском центре занятости состояли 5 тысяч граждан, около 3,8 тысячи из них получали пособие по безработице.

Во время действия военного положения продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней, а ее максимальный размер не может превышать размер минимальной заработной платы (на сегодняшний день — 6700 гривен).

Напомним, по официальным данным, в конце 2022 года уровень официальной безработицы в Украине упал до исторического минимума. Менее 100 тысяч граждан получают пособие.

Справка Fiannce.ua:

в январе 2023 года на рынке труда зафиксировано рекордное количество вакансий с момента полномасштабного вторжения рф — украинские компании разместили на сайте Work.ua более 59 тысяч предложений работы;

наибольшая конкуренция соискателей на вакансию наблюдается в Харьковской, Киевской, Одесской, Винницкой и Запорожской областях;



должности на дистанционную занятость наиболее конкурентны среди соискателей. Они охотнее откликаются на вакансии тестировщика, Front-end программиста, веб-дизайнера, ретушера. В полной занятости лидирует администратор салона красоты, СПА и массажа. Детальнее здесь.



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