Двое безработных на одно место: сколько человек трудоустроил центр занятости Киева в 2022 году — Finance.ua

Двое безработных на одно место: сколько человек трудоустроил центр занятости Киева в 2022 году Сегодня 08:41 — Личные финансы

Двое безработных на одно место: сколько человек трудоустроил центр занятости Киева в 2022 году

В Киеве по состоянию на 1 января 2023 официально насчитывалось 6400 безработных граждан, из них 4800 получают пособие по безработице.

Об этом сообщает Киевский городской центр занятости.

В то же время количество свободных вакансий в центре занятости составляет около 4000. На одно свободное рабочее место в столице претендуют двое безработных.

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В прошлом году официально безработными в Киеве считались 47 тыс. человек, из них 9000 — граждане социально незащищенных категорий населения. Работу получили 8600 человек, а профориентационные услуги — 31,2 тыс.

Самыми популярными для трудоустройства безработных сфер стали:

торговля и ремонт — почти 2000 человек в 2022 году;

государственное управление и оборона — 841 человек;

перерабатывающая промышленность — 723;

образование — 709;

деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания — 580;

здравоохранение и оказание социальной помощи — 548;

профессиональная, научная и техническая деятельность — 529.

За весь прошлый год в центр занятости поступило 28,7 тыс. вакансий от работодателей.

Напомним, что в последний месяц года рынок труда в Украине традиционно просел : было опубликовано на 6% меньше резюме и на 3% меньше вакансий.

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УБР По материалам:

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