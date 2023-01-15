Двое безработных на одно место: сколько человек трудоустроил центр занятости Киева в 2022 году — Finance.ua

Двое безработных на одно место: сколько человек трудоустроил центр занятости Киева в 2022 году
В Киеве по состоянию на 1 января 2023 официально насчитывалось 6400 безработных граждан, из них 4800 получают пособие по безработице.
Об этом сообщает Киевский городской центр занятости.
В то же время количество свободных вакансий в центре занятости составляет около 4000. На одно свободное рабочее место в столице претендуют двое безработных.
В прошлом году официально безработными в Киеве считались 47 тыс. человек, из них 9000 — граждане социально незащищенных категорий населения. Работу получили 8600 человек, а профориентационные услуги — 31,2 тыс.
Самыми популярными для трудоустройства безработных сфер стали:
- торговля и ремонт — почти 2000 человек в 2022 году;
- государственное управление и оборона — 841 человек;
- перерабатывающая промышленность — 723;
- образование — 709;
- деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания — 580;
- здравоохранение и оказание социальной помощи — 548;
- профессиональная, научная и техническая деятельность — 529.
За весь прошлый год в центр занятости поступило 28,7 тыс. вакансий от работодателей.
Напомним, что в последний месяц года рынок труда в Украине традиционно просел: было опубликовано на 6% меньше резюме и на 3% меньше вакансий.
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