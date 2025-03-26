Движение транспорта по Южному мосту в Киеве частично ограничат с левого на правый берег — Finance.ua
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Движение транспорта по Южному мосту в Киеве частично ограничат с левого на правый берег

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Движение транспорта по Южному мосту в Киеве частично ограничат с левого на правый берег
Движение транспорта по Южному мосту в Киеве частично ограничат с левого на правый берег
С 28 марта по 1 августа 2025 года частично ограничат движение транспорта с левого на правый берег по Южному мосту через Днепр.
Об этом сообщают в коммунальном предприятии «Киевавтодоргмост».
«Ограничения связаны с ремонтом правобережной эстакады мостового перехода в направлении ул. Саперно-Слободской, а также Столичного и Приднепровского шоссе. Общая протяженность участка, который будут ремонтировать, составляет 650 метров. Предполагается отремонтировать железобетонную плиту проезжей части, устроить новый гидроизоляционный слой и асфальтобетонное покрытие», — сказано в пресс-релизе отдела коммуникаций Киевской городской государственной администрации.
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Ремонтные работы будут выполняться в два этапа с поочередным ограничением движения транспорта:
  • 1-й этап — по крайней левой и частично средней полосам движения;
  • 2-й этап — по крайней правой и частично средней полосам движения.
В КП «Киевавтодоргмост» напоминают, что с 2021 года мост находится в ограниченно работоспособном состоянии. По выводам специалистов, мост требует реконструкции с приспособлением к современным нормам и требованиям.
Ранее сообщалось, что 12 марта Совет обороны Киева разрешил движение транспорта по Южному мосту с левого на правый берег, движение с правого на левый берег пока останется закрытым. Без ограничений транспорт будет двигаться:
  • по Северному мосту; по мосту Метро;
  • по мостом им. Е. О. Патона;
  • по Дарницкому железнодорожному мосту (кроме одной полосы);
  • по Подольскому мостовому переходу (кроме одной полосы).
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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