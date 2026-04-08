Два варианта достройки Хмельницкой АЭС — детали
Украина нуждается в достройке двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС, сейчас специалисты определяют самый оптимальный вариант для этого.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль в Телеграме.
«Атомная генерация станет основой новой энергетической архитектуры, поскольку позволяет покрывать базовую нагрузку на энергосеть. Соответственно, Украине требуются новые атомные энергоблоки, в частности завершение строительства 3-го и 4-го блоков на Хмельницкой АЭС.
Сейчас существует два варианта достройки, специалисты работают над определением оптимального варианта", — написал Шмыгаль.
Во время визита на одну из атомных электростанций он провел совещание по поводу будущего украинской атомной энергетики. В частности, руководство станции сообщило, что работает над повышением мощности АЭС и усилением защиты и безопасности. Шмыгаль со своей стороны добавил, что на объекте идет активное строительство защитных сооружений.
Ранее Finance.ua писал, что в 2024 году планируется начало строительства еще четырех блоков на Хмельницкой атомной электростанции, два из которых — по современной американской технологии AP1000.
Строительство 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС планировалось уже давно, и готовность 3-го энергоблока на сегодня достаточно высока.
