Дубай закрепил за собой статус лидера мирового рынка элитного жилья — Finance.ua

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Дубай закрепил за собой статус лидера мирового рынка элитного жилья

Недвижимость
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Дубай закрепил за собой статус лидера мирового рынка элитного жилья
Дубай закрепил за собой статус лидера мирового рынка элитного жилья
С начала 2023 года в Дубае количество сделок по продаже домов стоимостью 10 млн дол. и более достигло рекордных 277, что позволило эмирату опередить такие города, как Нью-Йорк и Гонконг, в звании самого активного рынка элитного жилья.
Об этом сообщает Bloomberg.
Спрос на элитное жилье в Дубае остается устойчивым. Как следствие, цены на него росли в течение девяти кварталов подряд.
Сектор недвижимости Дубая переживает бум, поскольку меры правительства по борьбе с пандемией и его либеральная визовая политика привлекают все больше иностранных покупателей.
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«Элитный сегмент рынка — в частности, виллы на берегу моря на искусственных островах в форме пальм — получает выгоду от притока состоятельных инвесторов, таких как россияне, стремящиеся защитить свои активы, крипто-миллионеры и богатые индийцы, ищущие второй дом», — говорится в сообщении.
В 2023 году количество сделок по продаже домов стоимостью 10 млн дол. и больше достигло рекордных 277 на общую сумму 4,91 млрд дол.
Самым популярным районом среди богатых покупателей был Палм Джумейра, на который приходится чуть больше продаж элитного жилья. Такие районы как Emirates Hills и Jumeirah Bay Island также пользовались популярностью, а цены на жилье в этих трех районах были на 16% выше, чем год назад.

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По материалам:
Економічна Правда
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