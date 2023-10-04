В Чехии впервые за 10 лет подешевели квартиры — Finance.ua

В Чехии впервые за 10 лет подешевели квартиры Сегодня 19:34 — Недвижимость

Цены на недвижимость в Чехии во втором квартале текущего года снизились, свидетельствуют данные Евростата. Во втором квартале квартиры подешевели на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом исчислении цены выросли на 2,9%.

Учитывая предыдущий резкий рост цен, на самом деле это лишь очень незначительная коррекция. За последние пять лет квартиры подорожали в среднем на 64%, а последние десять лет — на 124%.

Тем не менее это первое годовое снижение цен на жилую недвижимость в Чехии за последние 10 лет. По данным Евростата, старые квартиры и дома подешевели быстрее.

Баланс в среднем по ЕС начинает отличаться от результатов чешского рынка. После снижения в течение шести месяцев, начиная с последнего квартала 2022 года, цены на жилье сейчас зафиксировали очень незначительный рост на 0,3% в квартальном исчислении. В годовом исчислении, то есть во втором квартале 2023 года по сравнению со вторым кварталом 2022 года цены на жилье в Европе снизились на 1,1%.

Однако в некоторых странах — членах ЕС падение было больше. Примером может служить Германия, где снижение цен в годовом исчислении достигло 9,9%. В Дании и Швеции цены на жилье за ​​последний год снизились на 7,6% и 6,8% соответственно.

Кроме того, наибольший рост цен наблюдается в Хорватии — на 13,7%. В Болгарии или Литве рост цен за последний год составляет около 10%.

uamedia По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.