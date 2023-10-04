В Чехии впервые за 10 лет подешевели квартиры — Finance.ua

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В Чехии впервые за 10 лет подешевели квартиры

Недвижимость
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Цены на недвижимость в Чехии во втором квартале текущего года снизились, свидетельствуют данные Евростата. Во втором квартале квартиры подешевели на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом исчислении цены выросли на 2,9%.
Учитывая предыдущий резкий рост цен, на самом деле это лишь очень незначительная коррекция. За последние пять лет квартиры подорожали в среднем на 64%, а последние десять лет — на 124%.
Тем не менее это первое годовое снижение цен на жилую недвижимость в Чехии за последние 10 лет. По данным Евростата, старые квартиры и дома подешевели быстрее.
Баланс в среднем по ЕС начинает отличаться от результатов чешского рынка. После снижения в течение шести месяцев, начиная с последнего квартала 2022 года, цены на жилье сейчас зафиксировали очень незначительный рост на 0,3% в квартальном исчислении. В годовом исчислении, то есть во втором квартале 2023 года по сравнению со вторым кварталом 2022 года цены на жилье в Европе снизились на 1,1%.
Однако в некоторых странах — членах ЕС падение было больше. Примером может служить Германия, где снижение цен в годовом исчислении достигло 9,9%. В Дании и Швеции цены на жилье за ​​последний год снизились на 7,6% и 6,8% соответственно.
Кроме того, наибольший рост цен наблюдается в Хорватии — на 13,7%. В Болгарии или Литве рост цен за последний год составляет около 10%.

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По материалам:
uamedia
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