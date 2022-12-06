ДТЭК остановил одно из своих энергетических предприятий после ракетного удара — Finance.ua

ДТЭК остановил одно из своих энергетических предприятий после ракетного удара Сегодня 10:32 — Энергетика

ДТЭК пришлось остановить работу одного из своих энергообъектов после российского ракетного удара 5 декабря.

Об этом компания сообщила на своем сайте.

«Россия совершила очередную террористическую атаку по гражданской и энергетической инфраструктурам Украины. От обстрела пострадало энергетическое предприятие ДТЭК Энерго, которое уже неоднократно было атаковано вражескими войсками ранее. В результате обстрела серьезно повреждено оборудование и инфраструктура предприятия, сейчас оно полностью отключено от энергосистемы», — говорится. сообщении.

Из-за остановки работы предприятия возникли ограничения в энерго- и теплоснабжении в регионе.

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За последние два месяца это была уже 17-я атака на объекты компании. За это время 24 энергетика получили ранения, трое погибли. Также были пострадавшие спасатели и работники подрядных организаций.

Как сообщалось, Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что во время российской ракетной атаки 5 декабря были попадания в энергообъекты в Киевской, Винницкой и Одесской областях, несмотря на это, энергетическая система функционирует. В некоторых регионах вынужденно были применены экстренные отключения для сбалансирования системы и избежания аварий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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