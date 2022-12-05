Возможен ли в Украине газовый блэкаут — мнение эксперта Сегодня 20:43 — Энергетика

Возможен ли в Украине газовый блэкаут — мнение эксперта

Исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко в эфире телемарафона Общественного заверил, что газовый блэкаут в Украине невозможен, поскольку даже вопреки обстрелам со стороны россии энергетики делают все для того, чтобы обеспечивать газоснабжение и добычу природного газа на территории Украины.

«Если нет электричества, в частности, газ используется и для транспортировки газа. Поэтому в плане электричества — это негативно влияет на работу энергетического сектора. Но обычно энергетики быстро возобновляют энергоснабжение. Но, в частности, и добывающие компании Украины активно используют генераторы, в частности, дизель- генераторы для того, чтобы продолжать добывать природный газ и обеспечивать нашу энергетическую безопасность», — отметил Артем Петренко.

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Он подчеркнул, что даже при тотальном блэкауте газ в Украине будет.

«Мы обеспечены природным газом в подземных газохранилищах. Добывающие компании продолжают активно закачивать газ и добывать газ там, где это возможно. Даже несмотря на очень сложную ситуацию с безопасностью. Поэтому всех успокою — газ в Украине будет», — добавил он.

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