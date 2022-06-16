«ДТЭК» до конца года расчистит в Киеве 100 км трасс под электролиниями — Finance.ua
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«ДТЭК» до конца года расчистит в Киеве 100 км трасс под электролиниями

Сегодня 20:28Фондовый рынок
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«ДТЭК Киевские электросети» с целью предотвращения аварий расчистит до конца 2022 года около 100 км трасс под электролиниями, сообщается в пресс-релизе компании в среду.
«„ДТЭК Киевские электросети“ возобновил обрезку кустарников и веток деревьев вдоль воздушных линий электропередачи, которую вынужденно приостанавливал с начала военных действий. В течение июня компания планирует расчистить более 16 км трасс, к концу года — около 100 км. Это снизит риск обрыва линий из-за сильных порывов ветра», — говорится в документе.
В целом, с начала 2022 года в Киеве компания уже расчистила более 47 км трасс воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ.
«Во время непогоды большое количество порывов и отключений происходит именно из-за падения деревьев и веток на линии 0,4-10 кВ. Преимущественно это частный сектор столицы, где сконцентрированы такие воздушные линии. Ежегодно специалисты компании проводят масштабную работу по обрезке ветвей, чтобы предотвратить аварийные отключения», — проинформировали в «ДТЭК Киевские электросети».
На время военных действий в окрестностях столицы такие работы не выполнялись.
Как обратили внимание в «ДТЭК Киевские электросети», заниматься расчисткой трасс от веток деревьев и поросли должны не только энергетики. Согласно правилам, ответственны за сохранение зеленых насаждений и надлежащий уход за ними их владельцы и землепользователи.
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«То есть жители частного сектора должны сами обрезать деревья и кустарники в собственных дворах и приусадебных участках. Специалисты компании со своей стороны производят плановую обрезку деревьев, растущих в охранной зоне воздушных линий электропередачи», — пояснили в компании.
Как предупредили в «ДТЭК Киевские электросети», в целях безопасности работников, выполняющих обрезку деревьев вдоль линий, компания может временно обесточивать электросеть по графикам, согласованным с городскими властями.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Інтерфакс-Україна
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