Цены на газ в Европе превысили 1600 долларов за тысячу кубометров — Finance.ua
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Цены на газ в Европе превысили 1600 долларов за тысячу кубометров

Сегодня 16:32Энергетика
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Цены на газ на нидерландской бирже ICE Futures превысили 1600 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи.
14 июня «Газпром» заявил о сокращении поставок газа по газопроводу «Северный поток-1» из-за технических проблем на компрессорной станции «Портовая» до 100 млн кубических метров в сутки при проектной мощности 167 млн куб. м в сутки.
Впоследствии стало известно, что из-за санкций компания Siemens не смогла вернуть ключевую турбину с планового технического обслуживания в Канаде. По мнению СМИ, причиной стали санкции. На фоне этих новостей цены на газ в Европе начали расти.
16 июня в «Газпроме» заявили о проблемах со второй турбиной на КС «Портовая». По этой причине российский газовый монополист решил сократить прокачку газа по «Северному Потоку-1» до 67 млн куб. м. в сутки.
Напомним, в марте после начала российской военной агрессии цена на газ в ЕС достигла рекордного значения в 4000 долларов за тысячу кубов. После завершения отопительного сезона котировки откатились до 950-1100 долларов за тысячу кубометров.
По материалам: Діло
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