Доведенное до банкротства бывшее облэнерго Януковича ликвидируют — Finance.ua

Доведенное до банкротства бывшее облэнерго Януковича ликвидируют Сегодня 19:45

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Донбассэнерго» рассмотрит вопрос ликвидации общества.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на сообщение компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, размещенной в понедельник.

Собрание акционеров назначено на 28 июля этого года в режиме онлайн.

Среди вопросов повестки дня — ликвидировать ПАО «Донбассэнерго», создать ликвидационную комиссию, выполнение функций которой возложить на правление, а функции председателя ликвидационной комиссии — возложить на председателя правления общества, утвердить, что погашение требований кредиторов и распределение имущества, оставшегося после удовлетворения этих требований, осуществляется в соответствии со ст. 137 Закона «Об акционерных обществах».

Кроме того, согласно одному из пунктов повестки дня предложено уменьшить уставный капитал «Донбассэнерго» до 1,42 млн грн путем уменьшения номинальной стоимости акций с 10,00 грн до 0,06 грн (согласно открытым данным, уставный капитал составляет 236,4 млн грн). Также, в частности, предложено прекратить полномочия Наблюдательного совета и избрать новый его состав, внести изменения в устав, связанные с уменьшением уставного капитала, утвердить меры по улучшению финансового состояния ПАО.

Как отмечается в сообщении, ранее в повестку дня собрания акционеров «Донбассэнерго» вносили вопрос о подаче в хозяйственный суд заявления об открытии производства по делу о банкротстве компании. Последнее собрание акционеров, на котором рассматривался этот вопрос, состоялось 28 апреля, но, согласно их протоколу на сайте компании, за него проголосовало лишь 29,1% акционеров.

До этого такой проект решения инициировать заявление о банкротстве было внесено в повестку дня собрания 6 июля 2022 года, но тогда за него проголосовали 29,1% акционеров, еще 70,9% воздержались.

Согласно отчету о финансовом состоянии по состоянию на 31 марта 2022 года, собственный капитал ПАО «Донбассэнерго» имел отрицательное значение в размере 457 797 тыс. грн, то есть балансовая стоимость активов «Донбассэнерго» была меньше всех его обязательств.

Справка Finance.ua:

«Донбассэнерго» объединяет две электростанции: Славянскую и Старобешевскую ТЭС. Последняя с 2014 года расположена на неподконтрольной Украине территории и с марта 2017 года показатели ее производственной деятельности не включаются в сводную отчетность «Донбассэнерго» из-за утраты контроля над ними;

по Славянской ТЭС суммарной установленной мощностью 880 МВт «Донбассэнерго» с 27 мая приняло решение о ее остановке для сохранения жизни и здоровья персонала станции, а также эвакуации ее работников и членов их семей.



Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.