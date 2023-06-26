Доведенное до банкротства бывшее облэнерго Януковича ликвидируют — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Доведенное до банкротства бывшее облэнерго Януковича ликвидируют

48
Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Донбассэнерго» рассмотрит вопрос ликвидации общества.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на сообщение компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, размещенной в понедельник.
Собрание акционеров назначено на 28 июля этого года в режиме онлайн.
Среди вопросов повестки дня — ликвидировать ПАО «Донбассэнерго», создать ликвидационную комиссию, выполнение функций которой возложить на правление, а функции председателя ликвидационной комиссии — возложить на председателя правления общества, утвердить, что погашение требований кредиторов и распределение имущества, оставшегося после удовлетворения этих требований, осуществляется в соответствии со ст. 137 Закона «Об акционерных обществах».
Читайте также
Кроме того, согласно одному из пунктов повестки дня предложено уменьшить уставный капитал «Донбассэнерго» до 1,42 млн грн путем уменьшения номинальной стоимости акций с 10,00 грн до 0,06 грн (согласно открытым данным, уставный капитал составляет 236,4 млн грн). Также, в частности, предложено прекратить полномочия Наблюдательного совета и избрать новый его состав, внести изменения в устав, связанные с уменьшением уставного капитала, утвердить меры по улучшению финансового состояния ПАО.
Как отмечается в сообщении, ранее в повестку дня собрания акционеров «Донбассэнерго» вносили вопрос о подаче в хозяйственный суд заявления об открытии производства по делу о банкротстве компании. Последнее собрание акционеров, на котором рассматривался этот вопрос, состоялось 28 апреля, но, согласно их протоколу на сайте компании, за него проголосовало лишь 29,1% акционеров.
До этого такой проект решения инициировать заявление о банкротстве было внесено в повестку дня собрания 6 июля 2022 года, но тогда за него проголосовали 29,1% акционеров, еще 70,9% воздержались.
Согласно отчету о финансовом состоянии по состоянию на 31 марта 2022 года, собственный капитал ПАО «Донбассэнерго» имел отрицательное значение в размере 457 797 тыс. грн, то есть балансовая стоимость активов «Донбассэнерго» была меньше всех его обязательств.

Справка Finance.ua:

  • «Донбассэнерго» объединяет две электростанции: Славянскую и Старобешевскую ТЭС. Последняя с 2014 года расположена на неподконтрольной Украине территории и с марта 2017 года показатели ее производственной деятельности не включаются в сводную отчетность «Донбассэнерго» из-за утраты контроля над ними;
  • по Славянской ТЭС суммарной установленной мощностью 880 МВт «Донбассэнерго» с 27 мая приняло решение о ее остановке для сохранения жизни и здоровья персонала станции, а также эвакуации ее работников и членов их семей.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.