МАГАТЭ утверждает, что пруд-охладитель ЗАЭС не заминирован — Finance.ua

МАГАТЭ утверждает, что пруд-охладитель ЗАЭС не заминирован
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) утверждает, что мин на пруду-охладителе ЗАЭС, о наличии которых заявляла украинская разведка, обнаружено не было. В то же время МАГАТЭ подтверждает, что станция заминирована по периметру и в некоторых местах внутри.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы агентства.
«Во время визита генерального директора, включавшего пруд-охладитель, мин на месте обнаружено не было. Однако МАГАТЭ известно о предварительном размещении мин за пределами периметра завода, о чем агентство сообщало ранее, а также в определенных местах внутри, которые, как пояснил персонал службы безопасности, установлены в оборонительных целях», — отмечают в МАГАТЭ.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявляет, что, хотя наличие какого-то взрывного устройства на станции не отвечает стандартам безопасности, но значительного влияния это не имеет.
«Мы следим за этой проблемой с большим вниманием», — сказал генеральный директор Гросси.
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