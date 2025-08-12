Доступ к Grok 4 будет бесплатным для всех пользователей — Finance.ua
ру
Доступ к Grok 4 будет бесплатным для всех пользователей

Технологии&Авто
30
Мощная модель искусственного интеллекта от хАИ Grok 4 теперь доступна бесплатно для пользователей по всему миру, сообщает хАИ.
Grok 4 по умолчанию работает в автоматическом режиме. В нем простые запросы выполняются на более легкой модели, а сложные автоматически передаются Grok 4.
xAI предупреждает, что, несмотря на бесплатный доступ, действуют лимиты на использование. Они достаточны для тестирования, но ограничивают обработку больших объемов данных.
Пользователи Reddit советуют попробовать дать Grok 4 сложные задачи:
  • рефакторинг кода в нескольких файлах;
  • решение математических и логических задач с несколькими шагами;
  • аналитические исследования с длинными контекстами и цитатами.
Для полной оценки советуют ставить одни и те же задачи дважды: в режимах Auto и Expert, чтобы сравнить скорость, точность и стиль ответов.
По материалам:
Speka
