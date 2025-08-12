Доступ к Grok 4 будет бесплатным для всех пользователей — Finance.ua

Доступ к Grok 4 будет бесплатным для всех пользователей Сегодня 23:32 — Технологии&Авто

Доступ к Grok 4 будет бесплатным для всех пользователей

Мощная модель искусственного интеллекта от хАИ Grok 4 теперь доступна бесплатно для пользователей по всему миру, сообщает хАИ.

Grok 4 is now free for all users worldwide!



Simply use Auto mode, and Grok will route complex queries to Grok 4. Prefer control? Choose "Expert" anytime to always use Grok 4.



For a limited time, we are rolling out generous usage limits so you can explore Grok 4’s full… pic.twitter.com/VW1Pn3ivke — xAI (@xai) August 10, 2025

Grok 4 по умолчанию работает в автоматическом режиме. В нем простые запросы выполняются на более легкой модели, а сложные автоматически передаются Grok 4.

xAI предупреждает, что, несмотря на бесплатный доступ, действуют лимиты на использование. Они достаточны для тестирования, но ограничивают обработку больших объемов данных.

Читайте также Компания Маска представила новую модель ИИ Grok 4

Пользователи Reddit советуют попробовать дать Grok 4 сложные задачи:

рефакторинг кода в нескольких файлах;

решение математических и логических задач с несколькими шагами;

аналитические исследования с длинными контекстами и цитатами.

Для полной оценки советуют ставить одни и те же задачи дважды: в режимах Auto и Expert, чтобы сравнить скорость, точность и стиль ответов.

Speka По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.