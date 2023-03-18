Доставка Glovo: как изменились заказы украинцев с началом войны — Finance.ua

Доставка Glovo: как изменились заказы украинцев с началом войны
Несмотря на войну, самые популярные среди украинцев кухни остались неизменными — американская, итальянская и азиатская.
Об этом рассказала гендиректор Glovo в Украине Марина Павлюк в интервью Finance.ua.
«Средний чек вырос, и мы связываем это с инфляцией и общей экономической ситуацией в Украине и мире. В марте 2022 года средний чек на платформе был на 11% выше, чем в феврале, а в декабре рост уже составил 36%», — рассказала гендиректор компании.
В марте 2022 года под влиянием военных действий пицца вышла во главу угла в рейтинге блюд Glovo, вытеснив с лидерской позиции бургеры.
«Пицца — это блюдо формата „share meal“, которым можно накормить компанию или большую семью. Люди, выезжавшие с опасных территорий, экономно относились к деньгам, поэтому это было приоритетом в выборе пользователей», — объясняет она.
Позже, когда ситуация становилась более стабильной, а люди возвращались в покинутые дома, снова приобретали популярность довоенные особенности выбора блюд, а бургер вернул себе первенство в рейтинге.
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