Доставка Glovo: как изменились заказы украинцев с началом войны — Finance.ua

Доставка Glovo: как изменились заказы украинцев с началом войны Сегодня 06:17 — Личные финансы

Доставка Glovo: как изменились заказы украинцев с началом войны

Несмотря на войну, самые популярные среди украинцев кухни остались неизменными — американская, итальянская и азиатская.

Об этом рассказала гендиректор Glovo в Украине Марина Павлюк в интервью Finance.ua

«Средний чек вырос, и мы связываем это с инфляцией и общей экономической ситуацией в Украине и мире. В марте 2022 года средний чек на платформе был на 11% выше, чем в феврале, а в декабре рост уже составил 36%», — рассказала гендиректор компании.

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В марте 2022 года под влиянием военных действий пицца вышла во главу угла в рейтинге блюд Glovo, вытеснив с лидерской позиции бургеры.

«Пицца — это блюдо формата „share meal“, которым можно накормить компанию или большую семью. Люди, выезжавшие с опасных территорий, экономно относились к деньгам, поэтому это было приоритетом в выборе пользователей», — объясняет она.

Позже, когда ситуация становилась более стабильной, а люди возвращались в покинутые дома, снова приобретали популярность довоенные особенности выбора блюд, а бургер вернул себе первенство в рейтинге.

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