Дорожный фонд в 2024 году будет «фактически нулевой», — Шмыгаль Сегодня 15:29 — Казна и Политика

Дорожный фонд в 2024 году будет «фактически нулевой», — Шмыгаль

Кабинет Министров Украины в проекте Государственного бюджета на 2024 год заложил только необходимые для поддержки экономики расходы развития. В частности, финансирование дорожного фонда предусмотрено на минимальном уровне.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Мы в этом бюджете убрали практически все расходы на развитие, кроме расходов на поддержку экономики, призванных обеспечить фундамент для послевоенного развития. Дорожный фонд ликвидировать невозможно, он существует. Но он фактически нулевой», — сказал он.

Читайте также Бизнесмена разоблачили на хищении 6 миллионов гривен на ремонте дорог в Киевской области

Так, в бюджете заложено 3 млрд грн на зимнее содержание дорог, без которого будет коллапс. Кроме того, в резервном фонде заложены средства на поддержку дорог и мостов для социальных, гуманитарных или военных целей.

«Это будет дофинансироваться по индивидуальному решению, по представлению министерства», — заметил Шмыгаль.

Напомним, 15 сентября Кабинет Министров Украины утвердил проект бюджета Украины на 2024 год. В нем доходная часть составит 1,56 трлн. грн. Расходы составят 3,1 трлн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Центр транспортних стратегій По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.