Дорожный фонд в 2024 году будет «фактически нулевой», — Шмыгаль — Finance.ua
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Дорожный фонд в 2024 году будет «фактически нулевой», — Шмыгаль

Казна и Политика
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Дорожный фонд в 2024 году будет «фактически нулевой», — Шмыгаль
Дорожный фонд в 2024 году будет «фактически нулевой», — Шмыгаль
Кабинет Министров Украины в проекте Государственного бюджета на 2024 год заложил только необходимые для поддержки экономики расходы развития. В частности, финансирование дорожного фонда предусмотрено на минимальном уровне.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Мы в этом бюджете убрали практически все расходы на развитие, кроме расходов на поддержку экономики, призванных обеспечить фундамент для послевоенного развития. Дорожный фонд ликвидировать невозможно, он существует. Но он фактически нулевой», — сказал он.
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Так, в бюджете заложено 3 млрд грн на зимнее содержание дорог, без которого будет коллапс. Кроме того, в резервном фонде заложены средства на поддержку дорог и мостов для социальных, гуманитарных или военных целей.
«Это будет дофинансироваться по индивидуальному решению, по представлению министерства», — заметил Шмыгаль.
Напомним, 15 сентября Кабинет Министров Украины утвердил проект бюджета Украины на 2024 год. В нем доходная часть составит 1,56 трлн. грн. Расходы составят 3,1 трлн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Центр транспортних стратегій
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