Дополнительный отпуск для УБД на 2 недели: что нужно знать

Военнослужащие имеют право на дополнительный отпуск, предусмотренный Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», продолжительностью до двух недель в год, а для лиц с особыми заслугами перед Родиной — до трех недель.

Детальнее о нем рассказали в Министерстве обороны Украины.

Общие положения и правовое регулирование

Право на такой вид отпуска является гарантией, определенной законодательством Украины — абзацем первым пункта 18 статьи 101 Закона Украины «О социальной и правовой защите прав военнослужащих и членов их семей».

Также отметим, что такой отпуск предоставляется с сохранением денежного довольствия.

Особенности предоставления во время действия военного положения

В условиях правового режима военного положения, с учетом ограничений, установленных законодательством, предоставление такого дополнительного отпуска для военнослужащих имеет ряд особенностей.

Решение о его предоставлении принимается командиром воинской части. Командир принимает это решение на основании рапорта военнослужащего, обязательно учитывая при этом необходимость выполнения боевых заданий, оперативную обстановку, а также недопущение одновременного отсутствия не более 30% от общей численности военнослужащих соответствующего подразделения.

Этот отпуск предоставляется в течение календарного года с момента обретения военнослужащим на него права, независимо от продолжительности фактически отслуженного времени в текущем году. Он является дополнительным отпуском и предоставляется сверх ежегодного основного отпуска.

Отпуск предоставляется одним периодом продолжительностью 14 календарных дней (21 календарный день для лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной) и не подлежит разделению на части.

Кроме того, к такому отпуску могут быть добавлены 1 или 2 календарных дня (но не более двух суток в один конец), необходимые для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно.

Компенсация неиспользованных дней

Дополнительный отпуск для УБД носит накопительный характер. Это означает, что неиспользованные дни дополнительного отпуска не сгорают после окончания календарного года.

Поэтому при увольнении с военной службы военнослужащему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные дни этого отпуска за все предыдущие годы службы, независимо от оснований увольнения (кроме увольнения по служебному несоответствию, в связи с вступившим в законную силу обвинительным приговором суда или в связи с систематическим невыполнением условий контракта).

В Минобороны также отметили, что право на дополнительный отпуск для УБД сохраняется вне зависимости от места работы или службы. То есть после увольнения с воинской службы и трудоустройства на гражданском посту военнослужащий продолжает иметь право на такой отпуск по основному месту работы или по совместительству.

