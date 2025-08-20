Дополнительные средства на дроны, лекарства, жилье для ВПЛ: Рада проголосовала за изменения в госбюджет-2025 — Finance.ua

Дополнительные средства на дроны, лекарства, жилье для ВПЛ: Рада проголосовала за изменения в госбюджет-2025 Сегодня 15:50

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 13439−3 об изменениях в государственный бюджет 2025 года, направленный на усиление финансирования ключевых сфер, в частности, обороны, образования, медицины, поддержки ветеранов и ВПЛ.

Об этом сообщила народная депутат от фракции «Слуга Народа», председатель Комитета ВР по вопросам бюджета Роксолана Пидласа

По ее словам, законопроект предполагает увеличение расходов на ряд приоритетных направлений.

Куда направят средства

«Среди основных статей: дополнительные 25,5 млрд грн предусмотрено на пополнение резервного фонда госбюджета для непредвиденных военных и гуманитарных расходов, еще 4,3 млрд грн для Минцифры, в частности, 1,4 млрд грн на закупку дронов и техники для боевого тестирования и 2,8 млрд грн на гранты для развития defense tech», — рассказала парламентарий.

Кроме того, добавила она, выделены дополнительные 4,6 млрд грн на питание учащихся начальных классов по всей Украине и 5−11 классов в прифронтовых регионах, а также еще 3,2 млрд грн — на закупку медикаментов для лечения онкологических, редких заболеваний и мышечной дистрофии Дюшена у детей.

«Законопроект также предусматривает выделение еще 1,5 млрд грн на строительство сети военных лицеев для патриотического воспитания молодежи, 1,2 млрд грн на поддержку ветеранов войны и их семей, а также 1 млрд грн на строительство и реконструкцию жилья для внутренне перемещенных лиц», — говорит Пидласа.

Также, добавила она, органы местного самоуправления получат возможность использовать свободные остатки средств для обеспечения жильем ВПЛ.

«Финансирование дополнительных расходов сбалансировано за счет сокращения невоенных расходов на 36,7 млрд грн, в том числе 33,6 млрд грн за счет уменьшения расходов на обслуживание госдолга, а также перенаправление 8 млрд грн налога на прибыль банков из бюджета Киева в общий фонд госбюджета», — сообщила Роксолана Пидласа.

В то же время глава бюджетного комитета напомнила, что невоенные расходы финансируются за счет международных партнеров, и эти средства, кроме гранта от Великобритании, пока нельзя направлять на оборону.

«Для понимания, из законопроекта под названием „о финансовом обеспечении сектора безопасности и обороны и решении первоочередных вопросов“ он превратился в увеличение зарплат, кешбэка и невоенных расходов», — прокомментировал принятие законопроекта нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, в документе есть вещи разумные, а есть «совершенно неприемлемые позиции».

«Чтобы вы понимали, по анонсированному сокращению расходов через объединение министерств и аудит расходов (помните такое Свириденко обещала?) — там ноль сокращений. Единственное хорошее, что в зале смог с коллегами сбить большую часть правок об увеличении зарплат и непрофильных расходах. Хотя в целом бюджет выглядит плохо», — написал Железняк.

