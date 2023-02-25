Дополнительные расходы при покупке квартиры — Finance.ua

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Дополнительные расходы при покупке квартиры

Недвижимость
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В момент покупки недвижимости покупатель должен не только оплатить продавцу стоимость квартиры. К основному платежу нужно добавить еще налоги и сборы. При покупке квартиры возможны и дополнительные расходы.
Об этом пишет ОЛХ.

Расходы, если владелец владеет имуществом менее 3 лет

Если продавец владеет имуществом менее 3 лет, то необходимо будет уплатить 5% от суммы сделки. Следует отметить, что это требование не распространяется на унаследованное имущество. Такое жилье можно продавать без дополнительных затрат.

Ипотека: дополнительные расходы

Надо подготовиться к дополнительным расходам, если квартира покупается в ипотеку. Необходимо будет уплатить банку комиссию за выданный кредит. Стандартно это 2% стоимости кредита. Банк установит окончательную стоимость индивидуально. Снизить сумму этой выплаты можно с помощью покупки дополнительного продукта, например, страхования жизни.
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В оформлении ипотеки обязательно есть страхование имущества. Если недвижимости под залогом нанесен ущерб, то банку будет компенсирован утраченный объем ликвидности этого имущества.

Услуги юриста при покупке недвижимости

Услуги юриста по недвижимости могут быть очень полезны, ведь комплексная работа специалиста направлена на защиту сторон как при оформлении договора купли-продажи, так и после его регистрации. Юрист проведет предпродажную проверку жилья, согласует все условия сторон, проверит юридическое соответствие всех документов.
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Комиссионный сбор банка

Если сумма сделки превышает 50 000 грн, то возможен только безналичный вид расчета. Необходимую сумму нужно перевести с текущего на текущий счет. Зачисление денег производится через кассу банка. В среднем стоимость такого комиссионного сбора банка составляет 1%.

Справка Finance.ua:

  • Если вам нужно продать или купить квартиру, то при заключении договора купли-продажи недвижимости следует учесть такие платежи, как:
  • государственная пошлина;
  • налог на доход физических лиц;
  • военный сбор;
  • пенсионный сбор
Эти обязательные платежи уплачиваются продавцом, покупателем или обеими сторонами.

Какие налоги должны платить украинцы с 2022 года

По материалам:
Finance.ua
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