Дополнительные основания для отсрочки от мобилизации и увольнения с военной службы — законопроект
В Верховной Раде Украины 27 сентября 2023 зарегистрирован проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно дополнительных оснований для отсрочки во время мобилизации и увольнения с военной службы во время военного положения, пишет «Кадровик».
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Законопроектом предлагается внести изменения в:
- Закон Украины от 25 марта 1992 года № 2232-ХІІ «О воинской обязанности и военной службе»:
- а) статьи 26 — в часть четвертую пункта 2 подпункта «г», а именно: добавить категорию семейных обстоятельств для увольнения с военной службы во время военного положения — содержание военнослужащим ребенка, который был им усыновлен и на момент усыновления был ребенком-сиротой или ребенком, лишенным родительской опеки, в возрасте до 18 лет и содержания военнослужащим, являющимся опекуном, попечителем, приемным отцом, отцом-воспитателем, ребенка сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
б) статью 39 — в первую часть добавить абзац, а именно добавить, что лица с инвалидностью, а также лица, указанные в абзацах четвертом — двенадцатом части первой статьи Закона Украины от 21 октября 1993 года № 3543-ХІІ «О мобилизационной подготовке и мобилизации» (далее — Закон № 3543), которые призваны в особый период по их согласию, проходят военную службу только по месту жительства.
- Часть первую статьи 23 Закона № 3543, а именно изменить определение «усыновители, … на содержании которых находятся дети сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет», как не соответствующее действующему законодательству, на «усыновители, на содержании которых находятся усыновленные ими дети, которые во время усыновления были детьми сиротами или детьми, лишенными родительской опеки, в возрасте до 18 лет».
- А также добавить категорию семейных обстоятельств для отсрочки во время мобилизации — беременные женщины и женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста.
Справка Finance.ua:
- Адвокат рассказал, кого призовут в армию летом. В первую очередь под мобилизацию в летний период попадут те, кто причастен к армии, то есть те, кто уже служил, у кого есть боевой опыт. «То есть, прежде всего, будут искать тех людей, кто уже с опытом, кто хотя бы понимает, с какой стороны этот автомат держать», — говорит Никифорчук. Также летом будут мобилизовать ранее не служивших мужчин в возрасте от 28 до 60 лет. Он обратил внимание на то, что после достижения 60-летнего возраста мужчина может уволиться из армии.
- Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что третья волна мобилизации идет по плану. Пока нет необходимости в дополнительном наборе.
Мобилизация: сколько она будет продолжаться, и кого и как призывают
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