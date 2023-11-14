Dongfeng Motor запускает бренд автомобилей на основе искусственного интеллекта — Finance.ua

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Dongfeng Motor запускает бренд автомобилей на основе искусственного интеллекта

Технологии&Авто
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Dongfeng Motor запускает бренд автомобилей на основе искусственного интеллекта
Dongfeng Motor запускает бренд автомобилей на основе искусственного интеллекта, Фото: Bloomberg News
Китайский автопроизводитель Dongfeng Motor Group запустил бренд «умных» автомобилей, использующих технологии искусственного интеллекта.
Об этом сообщает Wall Street Journal.
Новый бренд, получивший название Sharing Intelligence (Yue Xiang Zhi Neng), будет предлагать в своих автомобилях функции интеллектуального вождения транспортного средства и «умного» вождения, основанные на собственных технологических разработках компании.
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Автомобили нового бренда также будут иметь «умные» кабины с возможностью интеграции с облачными сервисами, мобильными устройствами и «умными» домами.
Кроме того, Dongfeng создал отдельный бренд для выпуска автомобилей на новых источниках энергии (NEV), поставив для него цель выпустить более десяти моделей автомобилей за три года.
В целом Dongfeng ставит своей целью продавать более 1 млн автомобилей на NEV до 2025 года.
По материалам:
Економічна Правда
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