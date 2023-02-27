Донаты, экспорт и эмиграция: айтишники назвали главные цифры за год полномасштабной войны — Finance.ua

Донаты, экспорт и эмиграция: айтишники назвали главные цифры за год полномасштабной войны Сегодня 14:03 — Личные финансы

Донаты, экспорт и эмиграция: айтишники назвали главные цифры за год полномасштабной войны

IT стало единственной сферой экспорта, выросшей, несмотря на полномасштабную войну. За прошлый 2022 год экспортная выручка IT-услуг выросла на 5,85% и принесла рекордные $7,3 млрд. Это на $406 миллионов больше, чем в 2021 году.

В то же время этот рост мог быть гораздо больше. По меньшей мере таким, как в 2021-м, все еще ковидном году. Тогда рост был 38%. Однако полномасштабное наступление россии не дало отрасли развиваться на полную.

Об этом сообщает Львовский IT-кластер со ссылкой на данные IT Research Resilience.

«Для Кластера эти данные не являются неожиданными. Еще летом мы подготовили исследование IT Research Resilience, в котором предусматривали разные сценарии развития событий: от оптимистического в $8,5 млрд до пессимистического в $7,2-7,5 млрд. По итогам года, к сожалению, реализовался худший», — рассказывает Степан Веселовский, СЕО Львовского IT Кластера.

К слову, уже в первые месяцы после февральского вторжения россии IT-отрасль показала высокий уровень адаптивности. По данным исследования, в мае 85% IT-компаний полностью или почти полностью восстановили бизнес активность. При этом 63% из них отметили положительный финансовый результат, а 13% — рост дохода в пределах 25-50%.

Донаты на победу

донатят более четверти семейного дохода. С первых дней полномасштабного наступления россии IT-отрасль включилась в помощь государству и ВСУ. По данным исследования , 89% айтишников финансово поддерживают реализацию проектов, приближающих Украину к победе. Из них 14%

IT-компании также активно включились в борьбу против российских захватчиков. 96% из них финансово поддерживают волонтерские проекты или же создают собственные. Львовский IT Кластер совместно с партнерами также присоединился к помощи государству и ВСУ. С начала полномасштабного наступления сообщество запустило инициативу Victory Projects. В прошлом году на проекты победы удалось направить 69 миллионов гривен.

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Выезд за границу

Полномасштабная война заставила многих IT-специалистов искать более безопасные места для жизни. Согласно исследованию IT Research Resilience, от 50 до 57 тысяч работников индустрии после начала полномасштабной войны уехали за границу, из них большинство, именно 64% — женщины. Это фактически каждый 5 специалист отрасли.

Активные боевые действия на территории Украины побуждали бизнес открывать новые офисы за границей. 26% СЕО IT-компаний рассказали, что будут открывать новые офисы в других странах.

Куда уезжают:

Самый популярный выбор локации — Польша. На нее приходится 20% желающих.

4% заявили, что выберут Испанию или США.

3% высказались за Эстонию и Португалию.

Еще 2% — за Болгарию, Румынию и Хорватию.

На 13% замедлились темпы IT-найма в Украине

Из-за регулярных массированных ударов россии по Украине и ее критической инфраструктуре иностранные клиенты стали осторожнее нанимать на проекты разработчиков в Украине. Особенно трудно найти работу «junior» специалистам, ведь зарубежные заказчики скорее предпочтут специалистов «middle» и «senior» квалификации. В то же время в нашем государстве растет количество свитчеров, решивших перейти в IT. В основном это те, кто из-за войны потерял работу или хочет быть более мобильным и иметь возможность работать из любой точки мира. Соответственно, рынок столкнуться с перенасыщением новичками, которые не могут найти работу.

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По данным профильного сайта вакансий Djinni, темпы найма замедлились на 13%, и в январе на 14 000 вакансий претендовало 69 000 айтишников. Тенденцию подтверждают и ведущие IT компании.

Сокращения. На рынок найма в Украине влияет и всеобщая рецессия экономики в мире. По технологическим гигантам, как Google, Amazon, Twitter и Microsoft и ряду меньших мировых компаний прокатилась волна сокращений. Среди причин: война в Украине, перегретый рынок после сверхбыстрого роста за последние два-три года и развитие искусственного интеллекта.

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