Домбровскис сообщил, когда Украине выделят первые 1,5 млрд евро от замороженных росактивов — Finance.ua
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Домбровскис сообщил, когда Украине выделят первые 1,5 млрд евро от замороженных росактивов

Казна и Политика
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Домбровскис сообщил, когда Украине выделят первые 1,5 млрд евро от замороженных росактивов
Домбровскис сообщил, когда Украине выделят первые 1,5 млрд евро от замороженных росактивов
Вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис заявил, что первый платеж Украине в размере 1,5 млрд евро из непредвиденных доходов от замороженных российских активов будет проведен до «начала летних каникул».
В Люксембурге на пресс-конференции после заседания Совета ЕС по экономическим вопросам Домбровскис сказал: «В мае государства-члены согласились использовать непредвиденные доходы от российских замороженных активов в пользу Украины. По нашим оценкам, в этом году наши мероприятия позволят выделить до 3 млрд евро, и мы ожидаем первый платеж в размере 1,5 млрд евро до летних каникул».
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Вице-президент также напомнил об уже известных планах Еврокомиссии направить эти средства для военной поддержки Украины.
«Мы работаем полным ходом, чтобы первые закупки могли быть проведены как можно скорее», — добавил он.
Домбровскис также одобрил соглашение, заключенное в рамках G7, о предоставлении Украине кредитов на сумму около $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.
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«Как вы знаете, большая часть этих активов — более 200 млрд евро — заблокирована в ЕС. Заявление G7 предусматривает предоставление Украине дополнительных кредитов до конца года. „Большая семерка“ теперь реализует эти обязательства, используя будущие потоки внешних доходов для обслуживания и погашения кредитов. Также на уровне ЕС мы обсуждаем будущие шаги, включая размер и условия кредита ЕС», — отметил вице-президент Еврокомиссии.
Домбровскис заверил, что ЕС будет работать над мобилизацией большего финансирования для Украины, используя чрезвычайные доходы от замороженных российских активов.
«Поэтому вместо того, чтобы за разрушения, причиненные россией, платили налогоплательщики ЕС, платить будет сама россия», — резюмировал он.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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