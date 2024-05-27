Домашнего робота-помощника уже можно купить по цене автомобиля (видео) — Finance.ua

Домашнего робота-помощника уже можно купить по цене автомобиля (видео) Сегодня 03:44 — Технологии&Авто

Домашнего робота-помощника уже можно купить по цене автомобиля (видео), bgr.com

Китайская компания начала продавать всем желающим роботов модели G1 за 16 000 долларов США. Производитель позиционирует свое творение на рынке как «гуманоидного ИИ-аватара», пишет BGR.

Компания занимается выпуском роботов потребительского уровня, которых может купить любой человек, если у него достаточно денег. Unitree G1 умеет ходить, сидеть, стоять, колоть орехи, подниматься с пола, выдерживать пинки и не падать, паять, готовить блины на сковороде, держать в руках разные предметы, в том числе и хрупкие, а также складываться для большей компактности. Однако размеры устройства и так невелики — 127 см при весе 35 кг.

Он снабжен аккумулятором емкостью всего 9000 мАч, чего хватает на 2 часа. Робот имеет камеру Intel RealSense D435 и лидер Livox-MID360, что позволяет ему передвигаться и понимать пространство вокруг себя. Unitree утверждает, что G1 может развивать скорость до 11,8 км/ч, а его максимальная нагрузка на руку составляет всего около 2 кг.

Оправдывает ли робот ценник в 16 000 долларов, большой вопрос, пишет СМИ, поскольку его функционал ограничен, да и технические характеристики не на высоте. Журналисты издания сокрушаются, что бот даже не годится для уборки помещений и транспортировки вещей. Можно, конечно, использовать его для развлечений, но не слишком ли дорого стоит такая «игрушка»?

Фокус По материалам:

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