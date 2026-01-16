«Дома только для украинцев» в Польше оказались фейком
В польском информационном пространстве активизировалась дезинформация, направленная на обострение социальных противоречий и формирование образа «привилегированных украинцев». Очередная волна фейковых сообщений касается темы жилья для беженцев в Варшаве.
Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.
В чем суть манипуляции
В соцсетях распространяется видео с утверждениями, что в столице Польши якобы существуют коммунальные жилые дома, предназначенные исключительно для украинцев.
Авторы контента заявляют о массовом заселении таких объектов украинскими семьями и об «упрощенном доступе» беженцев к социальному жилью.
Как на самом деле
В ЦПД утверждают, что эта информация не соответствует действительности. Варшавские городские власти официально опровергли утверждение о существовании жилых домов, предназначенных только для украинцев.
Более того, в здании, которое упоминается в видео, граждане Украины вообще не проживают. Город не строит и не распределяет коммунальное жилье по национальному признаку.
Читайте также
Отметим, украинцы могут претендовать на коммунальное или социальное жилье в Варшаве на тех же основаниях, что и граждане Польши. Никаких льгот или преимуществ по критерию национальности не существует.
Цель дезинформационной кампании
Цель распространения таких фейков — создание представления о якобы несправедливом распределении социальных ресурсов в пользу украинских беженцев.
Подобные нарративы системно используются для подрыва общественного доверия, радикализации настроений в польском обществе и снижения поддержки Украины и украинцев в Польше.
Поделиться новостью
Также по теме
«Дома только для украинцев» в Польше оказались фейком
Впервые с 2022 года крупнейшая экономика Европы показала рост
США планируют построить ядерный реактор на Луне — NASA
Маск сделал Starlink для Ирана бесплатным
Правила перевозки ручной клади: что изменилось
Самые пунктуальные аэропорты мира — рейтинг 2025 года