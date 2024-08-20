«Дом москвы» в Риге выставят на аукцион за 3,57 млн ​​евро — Finance.ua

«Дом москвы» в Риге выставят на аукцион за 3,57 млн ​​евро Сегодня 18:00 — Мир

«Дом москвы» в Риге выставят на аукцион за 3,57 млн ​​евро

Рига наконец-то избавится от «дома москвы» на улице Марияс, который в начале года перешел из собственности страны-агрессора в государственную собственность Латвии. Уже скоро сооружение уйдет с молотка.

Об этом пишет издание Delfi.

Земельный участок площадью 966 квадратных метров вместе со зданием оценили в 3,57 миллиона евро — именно такова будет стартовая цена на аукционе, который начнется 20 августа и продлится до 19 сентября.

Желающие поучаствовать в торгах должны до 9 сентября внести на счет государственного банка 10% от стартовой цены дома. После победы на аукционе автор самого высокого предложения должен произвести оплату в течение 2 недель.

Средства будут перечислены в государственный бюджет, откуда они впоследствии пойдут на помощь Украине, как и обещали латвийские власти.

УНН По материалам:

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