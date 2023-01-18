Должностные лица «Киевводоканала» подозреваются в хищении 2 млн грн бюджетных средств — Finance.ua
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Должностные лица «Киевводоканала» подозреваются в хищении 2 млн грн бюджетных средств

Криминал
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Должностные лица «Киевводоканала» получили подозрение в присвоении бюджетных средств при закупке насосов.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
«С целью присвоения бюджетных средств должностные лица обеспечили победу в тендере на закупку глубинных насосов подконтрольного общества. В дальнейшем заключили с ним соответствующий договор, несмотря на то, что фирма предложила цены значительно выше рыночных. Разницу в стоимости, достигающей двух миллионов гривен, участники сделки распределили между собой», — говорится в сообщении.
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В ее организации причастны должностные лица Киевводоканала и руководитель общества.
На основании собранных доказательств двум должностным лицам Киевводоканала сообщили подозрения по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, а руководителю общества по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.
За присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением действующим законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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