Должностное лицо Киевзеленстроя подозревается в растрате 300 тысяч на ремонте дорожек в Гидропарке — Finance.ua

Должностное лицо Киевзеленстроя подозревается в растрате 300 тысяч на ремонте дорожек в Гидропарке
В Киеве разоблачили начальника одного из отделов коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений «Киевзеленстрой», халатность которого нанесла ущерб государству на 300 тыс. грн.
Об этом Киевская городская прокуратура сообщает в Фейсбуке.
При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры Киева уведомлен о подозрении начальник отдела сопровождения проектов управления капитальных вложений Киевзеленстроя по факту ненадлежащего выполнения служебных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия интересам государства (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).
Установлено, что в декабре 2022 года чиновник подписал акты выполненных работ по договору о капитальном ремонте дорог и дорожек в парке отдыха «Гидропарк» в Днепровском районе Киева.
При этом расчеты стоимости в документах не отвечали требованиям законодательства, в связи с чем интересам государства причинен ущерб на 300 тыс. грн.
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