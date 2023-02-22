Должен ли работодатель проводить индексацию зарплаты в 2023 году — разъяснение Гоструда Сегодня 20:01 — Личные финансы

Должен ли работодатель проводить индексацию зарплаты в 2023 году — разъяснение Гоструда

С 1 января 2023 г. у работодателя отсутствует обязанность начислять индексацию заработной платы работникам, независимо от того, когда у работника возникнет или возникло право на индексацию. Приостановление начисления индексации в 2023 году относится как к текущей индексации в течение 2023 года, так и к прошлым периодам.

Об этом рассказали в управлении инспекционной деятельности Северо-Восточного межрегионального управления Государственной службы по труду.

«Законом Украины „О Государственном бюджете Украины на 2023 год“ действие Закона Украины „Об индексации денежных доходов населения“ остановлено на 2023 год», — говорится в сообщении.

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Остановка начисления и выплаты индексации заработной платы работнику является правом работодателя, но не обязанностью.

Предприятия внутри своих полномочий и за счет собственных средств могут устанавливать дополнительные по сравнению с законодательством трудовые и социально-бытовые льготы для работников.

«Следовательно, работодатель может по своему усмотрению принять решение продолжать начислять индексацию заработной платы работнику, например, предусмотрев в коллективном договоре, что начисление и выплата индексации заработной платы будут продолжены. Для этого необходимо разработать внутренний документ, в котором определить правила проведения такой индексации, и прописать условия ее начисления, в частности, как будет определяться сумма такой индексации, чтобы было основание включить ее в фонд оплаты труда, ведь законодательные нормы по ее проведению с 01.01.2023 бездействуют», — сказано в сообщении.

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