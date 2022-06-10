Доля теневой экономики во время полномасштабной войны выросла — Гетманцев — Finance.ua

Доля теневой экономики во время полномасштабной войны выросла — Гетманцев

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Доля теневой экономики во время полномасштабной войны выросла — Гетманцев

Доля теневой экономики во время полномасштабной войны россии против Украины выросла. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Меры по детенизации проходят активно с 2019 года, несмотря на попытки контрабандистов и теневиков затормозить этот процесс. В войну доля теневой экономики выросла, но правительство уже принимает меры по детенизации. Полномочий достаточно», — сказал он агентству «Интерфакс-Украина», комментируя заявление президента Владимира Зеленского о борьбе с теневой экономикой.

«Пример тени: у одного из крупных производителей табака из Западной Украины среднемесячная уплата налогов на предприятии составляет за 2020 год свыше 420 млн грн в месяц. А за четыре месяца 2022 года — 56,2 млн грн. Скажите, меньше стали курить? В предприятие попал снаряд? Путин лично мешает пополнить бюджет такими нужными сейчас деньгами?» — удивился парламентарий.

По его данным, предприятие сократило поступления в госбюджет от акциза в январе-апреле 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го на 124 млн, тогда как сокращение по итогам 2021 года по сравнению с 2020 годом составляет 1,9 млрд грн. За январь-апрель 2022 года к 2021 году компания снизила производство на 78,2%, а реализацию на внутренний рынок — на 76%.

«И при стабильном сокращении производства в течение 2021-го и первого квартала 2022 года на предприятии наблюдается увеличение стоимости основных средств (+146 млн грн в соответствии с балансом)», — отметил председатель комитета.

«Бой с тенью происходит постоянно. Собственно, то, что вы слышите в информационном поле — один из признаков и последствий этого боя. Теневики сопротивляются, организуют различные провокации и антиправительственные кампании. Даже в войну. Но процесс детенизации не остановить. Это не вопрос выбора, это вопрос выживания страны. Более того, это обязательное условие вступления в ЕС. Поэтому любую дискуссию о детенизации в обществе нужно прекратить как таковую и я призываю тех, кто до сих пор находится в тени, срочно перейти на сторону белой экономики», — заявил Даниил Гетманцев.

Комментируя слова президента о необходимости «полной модернизации государственных институций», глава комитета объяснил: «Это сокращение государства и диджитализация основных управленческих процессов. Война показала, что многие функции государственного аппарата можно и нужно оптимизировать, существенно снизив количество госслужащих, повысив их эффективность».

Этим сейчас занимается Нацсовет по восстановлению Украины от последствий войны, созданный президентом.

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