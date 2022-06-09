Обзор рынка труда западных областей Украины: зарплаты, конкуренция, количество вакансий — Finance.ua

Обзор рынка труда западных областей Украины: зарплаты, конкуренция, количество вакансий

Сегодня 19:02 — Личные финансы

Обзор рынка труда западных областей Украины: зарплаты, конкуренция, количество вакансий

Релокация предприятий и работников в Западный регион Украины повлекла за собой структурные изменения рынка труда. Доля актуальных вакансий в западных областях страны в июне увеличилась по сравнению с довоенным периодом. Несмотря на внутреннюю миграцию, конкуренция во Львовской, Ивано-Франковской и других областях Западной Украины остается самой низкой, поэтому устроиться на работу легче.

Об этом сообщает экспертно-аналитический центр кадрового портала grc.ua.

С апреля 2022 года доля актуальных вакансий на Западе Украины увеличилась

это объясняется, во-первых, тем, что на фоне ощутимого падения рынка труда в областях, пострадавших от войны больше, предприятиям Западной Украины удалось сохранить свою деятельность;

во-вторых, компании, воспользовавшиеся государственной программой релокации, уже возобновили свою деятельность на новом месте.

По данным Министерства экономики Украины, завершили переезд из областей, где продолжаются боевые действия, уже 606 предприятий. Возобновили работу на новых локациях 392 компании. В целом на релоцированных предприятиях работают десятки тысяч человек. Таким образом, больше возможностей для трудоустройства есть не только у украинцев, переехавших вместе со своими работодателями, но и у местных жителей Западной Украины.

Наиболее востребованные профессии в Западной Украине

Список наиболее востребованных профессий в Западной Украине почти совпадает со всеукраинской статистикой. Правда, в десятку специалистов, для которых больше работы, не попали представители сферы маркетинг, реклама и PR, а также медики и фармацевты, для которых в Украине много вакансий.

Чаще всего в областях западного региона страны ищут продавцов, кассиров, менеджеров по продажам, работников сферы транспорта и логистики, рабочий персонал, строителей. Востребованы также ІТ-специалисты.

Несмотря на то, что западные области приютили многих внутренних переселенцев, конкуренция на рабочие места в этом регионе намного ниже, чем в других частях страны. Во Львове и Львовской области к началу июня зафиксирована самая низкая конкуренция в Украине, здесь на одно рабочее место в среднем претендует 1 кандидат.

С низкой конкуренцией встречаются также соискатели всех других областей Западной Украины. Здесь в среднем не более трех претендентов на должность. Для сравнения, самая высокая конкуренция сейчас в Харьковской области — в среднем 19 кандидатов на одну вакансию. В Запорожской области 17 профессионалов на 1 рабочее место. В Одесской области показатель конкуренции составляет около 14 кандидатов на должность. В Киеве не самая высокая конкуренция, однако показатель достаточно высок — на одно рабочее место в среднем претендует 9-10 человек.

Какую зарплату предлагают

Во Львове в начале июня предлагают высокую среднюю зарплату в размере 23 200 грн. На ее уровень влияет большое количество вакансий для специалистов ІТ-сферы, у которых традиционно высокие ежемесячные компенсации.

В других областях Западной Украины не столь высокие зарплаты. В Черновицкой области медианная зарплата в начале июня составляет 17 100 грн., в Закарпатской — 16 300 грн., в Ивано-Франковской — 15 100 грн., в Ровенской — 15 000 грн.

Чуть ниже зарплаты в среднем предлагают в Хмельницкой области — 13 900 грн, в Тернопольской области — 12 100 грн, самая низкая средняя зарплата среди всех областей Западной Украины в Волынской области — 11 300 грн.

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