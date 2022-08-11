Доля ІТ-экспорта в июне упала на 7%: что с другими отраслями — Finance.ua
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Доля ІТ-экспорта в июне упала на 7%: что с другими отраслями

Казна и Политика
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Доля ІТ-экспорта в июне упала на 7%: что с другими отраслями
Доля ІТ-экспорта в июне упала на 7%: что с другими отраслями
Доля ІТ в июне в общей доле экспорта упала на 7%, однако все еще остается больше, чем в 2021 году. В первом полугодии 2022 года вклад ІТ составил 46%. Для сравнения, в соответствующий период показатели достигали 37%.
С момента начала активной фазы войны ІТ-экспорт оставался едва ли не единственной стабильно растущей отраслью. При этом июнь — последний месяц квартала, и в этот период экспорт только рос, по сравнению с предыдущими месяцами. Падение же в июне 2022 года повлекло за собой разрыв между официальным (29,65) и рыночным (36) курсом на тот момент.
Доля ІТ-экспорта в июне упала на 7%: что с другими отраслями
IT выросло на 22%, общий экспорт услуг несущественно снизился — на 1.5%: с 8,15 млрд долларов до 8,03 млрд долларов.
Общая картина украинского экспорта демонстрирует постоянное падение. Так, экспорт товаров упал на 31%, по большей части за счет падения металлов с 7 млрд долларов до 4 млрд долларов.
Доля ІТ-экспорта в июне упала на 7%: что с другими отраслями
Несмотря на ситуацию в стране и общий спад экспорта, сельскохозяйственная сфера смогла выйти на довоенный уровень.
Доля ІТ-экспорта в июне упала на 7%: что с другими отраслями

Справка Finance.ua:

  • по данным Национального Банка Украины, объем экспорта компьютерных услуг за первое полугодие 2022 года составляет 3,74 млрд долл., что на 23% больше, чем за аналогичный период в предыдущем году. Это почти 110 млрд грн. поступлений в экономику Украины;
  • Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в июне Украина экспортировала товаров на 3,2 млрд долларов. В правительстве рассчитывают на дальнейший рост объемов экспорта.
По материалам:
Finance.ua
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