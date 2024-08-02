Доля неработающих кредитов в банках сократилась — Finance.ua

Доля неработающих кредитов в банках сократилась Сегодня 12:41 — Кредит&Депозит

Доля неработающих кредитов в банках сократилась

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 июля 2024 года составила 34,6%, что на 2,8 процентных пункта ниже показателя по состоянию на начало года. Объем NPL сократился за первое полугодие 2024 года на 4,2 млрд грн до 418,2 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Доля NPL розничных кредитов за это время снизилась на 3,9 и. п. до 19,6%. Заметно ускорилось и снижение доли NPL в корпоративном кредитном портфеле — на 1,9 п. п. до 42,2%.

Ключевые факторы сокращения доли NPL — дальнейшее наращивание банками объемов гривневых кредитов высокого качества и списание неработающих розничных кредитов, прежде всего банками с украинским частным капиталом.

Урегулирование NPL в корпоративном сегменте требует значительных усилий от банков.

Банки справляются с этим, активно применяя имеющийся достаточный инструментарий для урегулирования NPL. Наиболее распространенными инструментами работы банков с NPL являются внесудебные реструктуризации. Они призваны смягчить долговую нагрузку на клиента и дать ему возможность восстановить платежеспособность. Банки реструктуризировали около половины всех корпоративных NPL, которые сегодня остаются на их балансах. Без учета кредитов бывшим собственникам ПриватБанка такая доля превышает 90%. (Доля NPL корпоративных кредитов без учета кредитов бывшим собственникам ПриватБанка составляет 29,3%, то есть на 12,9 п.п. меньше, чем с их учетом).

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Анализ условий и эффективности реструктуризаций с 2020 года, проведенный в июньском Отчете о финансовой стабильности, свидетельствует о следующем:

до полномасштабного вторжения наиболее распространенной уступкой клиентам с NPL была пролонгация долга, изредка — с льготным периодом уплаты процентов по кредиту;

во время полномасштабной войны банки стали более гибкими. Чтобы оставить больше ресурсов клиенту для более быстрого восстановления его финансового положения, они объединяли одновременно несколько инструментов. В 62% случаев это комбинация инструментов пролонгации кредита и предоставления льготного периода для уплаты процентов;

чаще всего к NPL применяется по меньшей мере две-три последовательных относительно коротких реструктуризаций, обычно каждая последующая имеет более длительный срок, чем предыдущая;

в то же время банки редко снижают ставки, исключениями были реструктуризации, осуществленные в соответствии с Законом Украины «О финансовой реструктуризации», которые преимущественно проводились до 2022 года;

мерой «последней надежды» в урегулировании NPL является взыскание и продажа банком залога. «Военные» NPL обеспечены лучше старого портфеля, учитывая более взвешенные стандарты кредитования последних лет. Однако в целом невысокое покрытие кредитов залогом делает меры добровольного урегулирования для банков еще более весомыми.

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