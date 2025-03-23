Доля электромобилей среди импортированных подержанных автомобилей в Украине достигла 50% — Finance.ua

Доля электромобилей среди импортированных подержанных автомобилей в Украине достигла 50%
В феврале украинцы приобрели 4,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Наибольшую долю в этом сегменте охватили электромобили — 50%.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Отмечается, что за февраль свою первую регистрацию в Украине прошли 17 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составляли четверть этого количества.
После доли электромобилей следуют:
- бензиновые авто — 33%;
- гибридные — 8%;
- дизельные — 7%;
- авто с ГБО — 2%.
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:
- Tesla Model Y — 430 ед.;
- Tesla Model 3 — 285 ед.;
- Nissan Rogue — 129 ед.;
- Kia Niro — 129 ед.;
- Audi E-Tron Sportback — 118 ед.;
- Chevrolet Bolt — 116 ед.;
- Hyundai Kona — 112 ед.;
- Volkswagen Tiguan — 102 ед.;
- Audi Q5 — 90 ед.;
- Mazda CX5 — 87 ед.
Напомним, процент опрошенных потребителей, которые намерены сменить бренд в следующий раз, когда они будут покупать автомобиль, вырос по сравнению с прошлым годом на нескольких рынках, что свидетельствует о необходимости построения прочных отношений с клиентами, особенно на развивающихся рынках, где значительный процент покупающих впервые (например, Китай).
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