Доля электромобилей среди импортированных подержанных автомобилей в Украине достигла 50% — Finance.ua
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Доля электромобилей среди импортированных подержанных автомобилей в Украине достигла 50%

Технологии&Авто
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Доля электромобилей среди импортированных подержанных автомобилей в Украине достигла 50%
Доля электромобилей среди импортированных подержанных автомобилей в Украине достигла 50%, Фото: freepik
В феврале украинцы приобрели 4,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Наибольшую долю в этом сегменте охватили электромобили — 50%.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Отмечается, что за февраль свою первую регистрацию в Украине прошли 17 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составляли четверть этого количества.
После доли электромобилей следуют:
  • бензиновые авто — 33%;
  • гибридные — 8%;
  • дизельные — 7%;
  • авто с ГБО — 2%.
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:
  1. Tesla Model Y — 430 ед.;
  2. Tesla Model 3 — 285 ед.;
  3. Nissan Rogue — 129 ед.;
  4. Kia Niro — 129 ед.;
  5. Audi E-Tron Sportback — 118 ед.;
  6. Chevrolet Bolt — 116 ед.;
  7. Hyundai Kona — 112 ед.;
  8. Volkswagen Tiguan — 102 ед.;
  9. Audi Q5 — 90 ед.;
  10. Mazda CX5 — 87 ед.
Напомним, процент опрошенных потребителей, которые намерены сменить бренд в следующий раз, когда они будут покупать автомобиль, вырос по сравнению с прошлым годом на нескольких рынках, что свидетельствует о необходимости построения прочных отношений с клиентами, особенно на развивающихся рынках, где значительный процент покупающих впервые (например, Китай).
По материалам:
Finance.ua
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