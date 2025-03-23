Доля электромобилей среди импортированных подержанных автомобилей в Украине достигла 50% — Finance.ua

Доля электромобилей среди импортированных подержанных автомобилей в Украине достигла 50% Сегодня 21:07 — Технологии&Авто

Доля электромобилей среди импортированных подержанных автомобилей в Украине достигла 50%, Фото: freepik

В феврале украинцы приобрели 4,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Наибольшую долю в этом сегменте охватили электромобили — 50%.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Отмечается, что за февраль свою первую регистрацию в Украине прошли 17 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составляли четверть этого количества.

После доли электромобилей следуют:

бензиновые авто — 33%;

гибридные — 8%;

дизельные — 7%;

авто с ГБО — 2%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:

Tesla Model Y — 430 ед.; Tesla Model 3 — 285 ед.; Nissan Rogue — 129 ед.; Kia Niro — 129 ед.; Audi E-Tron Sportback — 118 ед.; Chevrolet Bolt — 116 ед.; Hyundai Kona — 112 ед.; Volkswagen Tiguan — 102 ед.; Audi Q5 — 90 ед.; Mazda CX5 — 87 ед.

Напомним, процент опрошенных потребителей , которые намерены сменить бренд в следующий раз, когда они будут покупать автомобиль, вырос по сравнению с прошлым годом на нескольких рынках, что свидетельствует о необходимости построения прочных отношений с клиентами, особенно на развивающихся рынках, где значительный процент покупающих впервые (например, Китай).

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