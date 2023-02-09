Доллар все больше отходит от исторического максимума за 20 лет — Finance.ua
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Доллар все больше отходит от исторического максимума за 20 лет

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Доллар все больше отходит от исторического максимума за 20 лет
Доллар все больше отходит от исторического максимума за 20 лет
Инвесторы ожидают новых данных по инфляции в первой экономике мира. Это влияет на позиции индекса доллара США.

Последние изменения на рынке

По состоянию на четверг, 9 февраля 2023 года, индекс доллара США потерял 0,41% до 102,98, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 102,82 — 103,55.
Позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:
  • этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это самый лучший результат за 20 лет;
  • за аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 95,17, по данным CNBC.
В целом инвесторы сосредоточили свое внимание на данных по инфляции в США, которые должны опубликовать на следующей неделе. Кроме того, они оценивают последние комментарии представителей Федерального резерва по монетарной политике. В частности, говорится, что незначительное повышение этого показателя уже в ближайшем будущем, сообщает Yahoo!Finance.
Что такое индекс доллара США? Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
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Эксперты из Morgan Stanley добавили, что в текущем году позиции доллара США ослабеют благодаря оживлению экономической активности в мире и ослаблению фактора неопределенности. Другая группа специалистов выделила основные причины рекордного укрепления доллара США в 2022 году.
Динамика других валют. Евро подорожал на 0,47% благодаря последним данным по инфляции в Германии. Показатели оказались существенно ниже ожидаемых. Схожую динамику продемонстрировал и британский фунт.
Эта валюта укрепила свои позиции на рынке на 0,46%, поскольку трейдеры ожидают комментарии для законодателей от главы Банка Англии.
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По материалам:
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