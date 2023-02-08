Что будет с долларом до конца недели: банкир дала неожиданный прогноз — Finance.ua
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Что будет с долларом до конца недели: банкир дала неожиданный прогноз

Валюта
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Наличный курс доллара в Украине должен медленно двигаться в сторону официального.
По прогнозу директора Департамента казначейских операций «Юнекс Банка» Анны Золотько, это возможно в том случае, если будут сохраняться общие тенденции января по ослаблению спроса на наличную и усилению спроса на безналичную валюту среди украинцев, передает 24 канал.

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«На этой неделе (до 12 февраля) с большой вероятностью рынок сделает попытки преодолеть психологическую отметку 40 гривен за доллар, но на прошлой неделе этот уровень оказался слишком крепким. Скорее всего, на этой неделе наличный курс будет колебаться возле этой отметки в диапазоне 39,7-40,4 гривны за доллар», — отметила эксперт.
По материалам:
УНІАН
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