Доллар растет до 40: аналитик спрогнозировал, когда ожидать снижения курса — Finance.ua
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Доллар растет до 40: аналитик спрогнозировал, когда ожидать снижения курса

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Снижение курса доллара с уровня 40 гривен на наличном рынке может произойти в ближайшие недели. Этому будет способствовать излишек безналичной валюты на межбанке.
Об этом в комментарии УНН сказал экономист, финансовый аналитик Виталий Шапран.
«Ничего страшного не произошло, если брать во внимание состояние безналичного рынка: там профицит валюты, и думаю, через неделю НБУ вместе с банками преодолеет негативный тренд на наличном рынке, размер которого остается небольшим», — сказал он.
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Как отметил Шапран, НБУ, принимая решение повысить официальный курс с 21 июля на 25%, неверно определил курс в 36,6 гривен.
«Накануне изменения официального фиксированного курса ожидания населения были в диапазоне 33-34 гривен за доллар, поэтому девальвация до 36,6 на рынке была воспринята как плановый шаг в угоду фискальным властям (Министерству финансов — ред.)», — сказал он.
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По его мнению, «монетарные власти (НБУ — ред.) решили перестраховаться, запустив в действие решения, которые предусматривали развитие худшего сценария в экономике, чего не произошло».
«Более того, это произошло как раз накануне подписания зернового соглашения и увеличения вероятности открытия портов. То, что произошло, по моему личному мнению, является тактическим провалом регулятора. Снижать официальный курс нужно было меньшими темпами, шаг за шагом реагируя на негативы, если бы таковые происходили», — добавил Шапран.
Напомним, в обменных пунктах Украины 27 июля 2022 года средний курс доллара в продаже вырос почти до 40 гривен за доллар. Таким образом, после решения НБУ с 21 июля повысить курс на 25%, доллар подорожал примерно на 3 гривны.

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По материалам:
РБК-Україна
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