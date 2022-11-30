Доллар показал самое большое месячное падение с 2010 года перед выступлением главы ФРС — Finance.ua

Доллар показал самое большое месячное падение с 2010 года перед выступлением главы ФРС Вчера 13:52 — Валюта

Доллар показал самое большое месячное падение с 2010 года перед выступлением главы ФРС

Доллар снизился в среду с недельного максимума перед выступлением главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, в ноябре доллар потерял около 4,3%. Это худший месячный показатель с сентября 2010 года.

Об этом пишет Reuters.

Инфляция в еврозоне в ноябре показала первое ежемесячное замедление с июня прошлого года (10% против 10,6% в октябре).

В то же время индекс доллара США, измеряющий эффективность доллара к шести основным валютам, упал на 0,37% до 106,48, по сравнению с ночным максимумом в 106,90.

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По данным Refinitiv, в ноябре он потерял около 4,3%, что является худшим месячным показателем с сентября 2010 года.

Инвесторы увеличили свои ставки на то, что инфляция достигла пика, и ФРС вскоре просигнализирует о переходе к более мягкой позиции по денежно-кредитной политике, не в последнюю очередь потому, что мир склоняется к вероятной рецессии в следующем году.

Пауэлл выступит в Институте Брукингса в Вашингтоне в 18:30 по Гринвичу с речью об экономических перспективах и рынке труда.

Инвесторы считают, что вероятность того, что ФРС повысит процентную ставку всего на 0,5 п.п. 14 декабря составляет 63,5%, а вероятность того, что она повысится еще на 75 базисных пунктов, составляет 36,5%.

Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в понедельник, что Центробанку необходимо продолжать повышение ставок.

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Економічна Правда По материалам:

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