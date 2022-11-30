Что будет с курсом доллара к Новому году: прогноз главы финансового комитета Рады — Finance.ua

Что будет с курсом доллара к Новому году: прогноз главы финансового комитета Рады
Глава финансового комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев не видит оснований для изменения фиксированного курса гривны к доллару.
Об этом сообщил Гетманцев в интервью агентству «Украинские новости».
«Никаких финансово-экономических оснований нет для того, чтобы удешевлялась гривна», — сказал он.
По его словам, в третьем квартале Украина имеет положительный платежный баланс — 2,2 млрд долларов. А также положительный прогноз платежного баланса на 1,1 млрд долларов в последнем квартале года.
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«У нас достаточно ритмичная помощь партнеров, которая поступает к нам. Более 45% внешней помощи с ноября поступает за счет грантов. Золотовалютный резерв составляет более 25 млрд долларов, то есть три месяца импорта гарантировано», — сказал Гетманцев.
Он напомнил о позиции НБУ на этот счет. «Мне кажется, что НБУ четко дал понять, что до конца года не будет каких-либо изменений официального курса, и для этого оснований нет», — добавил он.
Напомним, замглавы НБУ Сергей Николайчук в интервью РБК-Украина заявил, что в Национальном банке не ожидают значительных колебаний курса доллара по отношению к гривне до конца года.
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