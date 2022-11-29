Каким будет курс доллара в ближайшие дни — Finance.ua
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Каким будет курс доллара в ближайшие дни

Валюта
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Курс доллара в Украине на текущей неделе до 4 декабря будет колебаться в диапазоне 39-42 грн/долл., евро — в 40,2-41,7 грн/евро.
Такой прогноз сделал аналитик Roboforex Андрей Гойлов, отметив, что валютный рынок начинает ощущать влияние текущего кризиса в энергетике. Он негативно отразится на реальном секторе экономики.
По словам эксперта, данная ситуация приведет к росту спроса на импортные товары, что, в свою очередь, повысит давление на курс гривны в среднесрочной перспективе.
В итоге на текущей неделе гривна к доллару начнет слабеть, а евро останется в текущих рамках.
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Ранее глава аналитического отдела инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий прогнозировал, что курс доллара Украины в декабре вряд ли сильно изменится. В настоящее время резких изменений по американской валюте в следующем месяце не предвидится.
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Директор департамента казначейских операций «Юнекс Банка» Анна Золотько отмечала, что в декабре на валютном рынке в Украине может возникнуть дефицит наличных денег. К настоящему времени спрогнозировать, каким будет курс доллара в первый день зимы, сложно.
По материалам:
Діло
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