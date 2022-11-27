Курс доллара до конца 2022 года: эксперт дал прогноз, каким будет доллар — Finance.ua
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Курс доллара до конца 2022 года: эксперт дал прогноз, каким будет доллар

Валюта
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Курс доллара в Украине в начале декабря может вырасти до отметки в 42 грн/долл., а к Новому году достичь и 43 грн/долл.
Такой прогноз сделал директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко, отметив, что до конца ноября курс, скорее всего, сохранится в пределах 41 грн/долл.
«Существует вероятность, что в первой половине декабря доллар может несколько возрасти, ориентировочно в пределах 2-3%, до 41-42 грн/долл. Ближе к Новому году курс может увеличиться еще на 1-2% по сравнению с ноябрем, до 42-43 грн», — отметил эксперт.
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По его мнению, рост курса доллара не будет резким, подорожание валюты будет происходить плавно:
«Хочу подчеркнуть, что рост курса будет равномерным, постепенным, без внезапных скачков. В целом по сравнению с осенним периодом с началом зимы повышение курса может достигнуть 3-4%».
По материалам:
Обозреватель
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