Курс доллара до конца 2022 года: эксперт дал прогноз, каким будет доллар — Finance.ua

Курс доллара до конца 2022 года: эксперт дал прогноз, каким будет доллар Сегодня 13:00 — Валюта

Курс доллара в Украине в начале декабря может вырасти до отметки в 42 грн/долл., а к Новому году достичь и 43 грн/долл.

Такой прогноз сделал директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко, отметив, что до конца ноября курс, скорее всего, сохранится в пределах 41 грн/долл.

«Существует вероятность, что в первой половине декабря доллар может несколько возрасти, ориентировочно в пределах 2-3%, до 41-42 грн/долл. Ближе к Новому году курс может увеличиться еще на 1-2% по сравнению с ноябрем, до 42-43 грн», — отметил эксперт.

По его мнению, рост курса доллара не будет резким, подорожание валюты будет происходить плавно:

«Хочу подчеркнуть, что рост курса будет равномерным, постепенным, без внезапных скачков. В целом по сравнению с осенним периодом с началом зимы повышение курса может достигнуть 3-4%».

Обозреватель По материалам:

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