Доллар по 51 грн и рост минималки: что предусматривает Бюджетная декларация до 2029 года Сегодня 14:55

Гривна и доллар

Правительство представило Верховной Раде Бюджетную декларацию на 2027−2029 годы. Документ определяет ключевые бюджетные ориентиры на среднесрочную перспективу и предусматривает два сценария развития — завершение войны и продолжение боевых действий.

Об этом сообщила народный депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

Как будет расти экономика

В случае завершения активных боевых действий правительство планирует вернуться к более сдержанной бюджетной политике после пиковых военных расходов и прогнозирует сокращение дефицита бюджета. Правительство ожидает инфляцию в 2027 году на уровне 8,9%.

Если удастся достичь мира в 2026 году, правительство ожидает ускорения экономического роста:

2026 год — +2,6% реального ВВП;

2027 — +4,5%;

2028 — +5,3%;

2029 — +6,7%.

Ожидается, что номинальный ВВП возрастет с 10,1 трлн. грн. в 2026 году до почти 15 трлн. грн. в 2029 году.

В случае завершения активных боевых действий в этом году правительство планирует вернуться к более сдержанной бюджетной политике после пиковых военных расходов и прогнозирует быстрое сокращение дефицита бюджета:

18,5% ВВП — в 2026;

17,7% - в 2027;

11,1% - в 2028;

5,5% - в 2029.

Планируется, что расходы бюджета должны достичь пика в 2027 году, а затем начать снижаться:

2026 год — 4,77 трлн грн;

2027 — 5,05 трлн грн;

2028 — 4,87 трлн грн;

2029 — 4,55 трлн грн.

Кроме того, в следующем году Украина будет больше заимствовать. Рост государственного долга на конец 2026 года правительство ожидает на уровне 106,1% ВВП. В 2027 — 113%.

Потребность Украины в международном финансировании в 2027 — 2 трлн 134,5 млрд грн. Это должна быть международная помощь от G7, ЕС, Всемирного Банка, Великобритании, МВФ и с учетом гранта от ЕС и кредита от Великобритании, возврат которого осуществляется за счет замороженных активов рф.

Что будет с долларом:

курс доллара на конец 2027 года — 48,3 грн;

на конец 2027 года — 48,3 грн; среднегодовой курс вырастет с 44,4 грн/$ в 2026 году до 50,7 грн/$ в 2029 году;

вырастет с 44,4 грн/$ в 2026 году до 50,7 грн/$ в 2029 году; на конец 2029 года доллар будет стоить 51,5 грн.

Социальные стандарты и реформа оплаты труда

Правительство определило сохранение социальной поддержки граждан одним из ключевых приоритетов бюджетной декларации.

Предусмотрено повышение социальных стандартов и гарантий опережающими темпами инфляцию. В частности, прогнозируется рост:

Минимальная зарплата будет расти так:

2027 год — +10,4%;

2028 — +8,7%;

2029 — +7,1%.

Прожиточный минимум:

2027 год — +10,9%;

2028 — +8,9%;

2029 — +7,1%.

Также обсуждается реформа системы оплаты труда, которая, по оценкам правительства, потребует около 320 млрд грн. В планах постепенное повышение минимальной зарплаты в течение трех лет почти на 29%.

Кроме того, планируется продление доплаты военным в размере 10 тыс. грн для тыловых специалистов и в следующем году.

Зачем это

Бюджетная декларация является основным среднесрочным документом бюджетного планирования и определяет ориентиры на формирование государственного бюджета на ближайшие три года. По словам чиновников, главной задачей остается обеспечение устойчивости государственных финансов, социальной защиты граждан и создание условий для восстановления экономики Украины, отметила Василевская-Смаглюк.

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