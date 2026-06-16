Доллар по 51 грн и рост минималки: что предусматривает Бюджетная декларация до 2029 года
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Правительство представило Верховной Раде Бюджетную декларацию на 2027−2029 годы. Документ определяет ключевые бюджетные ориентиры на среднесрочную перспективу и предусматривает два сценария развития — завершение войны и продолжение боевых действий.
Об этом сообщила народный депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.
Как будет расти экономика
В случае завершения активных боевых действий правительство планирует вернуться к более сдержанной бюджетной политике после пиковых военных расходов и прогнозирует сокращение дефицита бюджета. Правительство ожидает инфляцию в 2027 году на уровне 8,9%.
Если удастся достичь мира в 2026 году, правительство ожидает ускорения экономического роста:
2026 год — +2,6% реального ВВП;
2027 — +4,5%;
2028 — +5,3%;
2029 — +6,7%.
Ожидается, что номинальный ВВП возрастет с 10,1 трлн. грн. в 2026 году до почти 15 трлн. грн. в 2029 году.
В случае завершения активных боевых действий в этом году правительство планирует вернуться к более сдержанной бюджетной политике после пиковых военных расходов и прогнозирует быстрое сокращение дефицита бюджета:
18,5% ВВП — в 2026;
17,7% - в 2027;
11,1% - в 2028;
5,5% - в 2029.
Планируется, что расходы бюджета должны достичь пика в 2027 году, а затем начать снижаться:
Кроме того, в следующем году Украина будет больше заимствовать. Рост государственного долга на конец 2026 года правительство ожидает на уровне 106,1% ВВП. В 2027 — 113%.
Потребность Украины в международном финансировании в 2027 — 2 трлн 134,5 млрд грн. Это должна быть международная помощь от G7, ЕС, Всемирного Банка, Великобритании, МВФ и с учетом гранта от ЕС и кредита от Великобритании, возврат которого осуществляется за счет замороженных активов рф.
Что будет с долларом:
курс доллара на конец 2027 года — 48,3 грн;
среднегодовой курс вырастет с 44,4 грн/$ в 2026 году до 50,7 грн/$ в 2029 году;
Также обсуждается реформа системы оплаты труда, которая, по оценкам правительства, потребует около 320 млрд грн. В планах постепенное повышение минимальной зарплаты в течение трех лет почти на 29%.
Кроме того, планируется продление доплаты военным в размере 10 тыс. грн для тыловых специалистов и в следующем году.
Зачем это
Бюджетная декларация является основным среднесрочным документом бюджетного планирования и определяет ориентиры на формирование государственного бюджета на ближайшие три года. По словам чиновников, главной задачей остается обеспечение устойчивости государственных финансов, социальной защиты граждан и создание условий для восстановления экономики Украины, отметила Василевская-Смаглюк.