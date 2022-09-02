Доллар по 50 грн: стали известны детали правительственного макропрогноза на следующий год — Finance.ua

Доллар по 50 грн: стали известны детали правительственного макропрогноза на следующий год Сегодня 10:04 — Валюта

Доллар по 50 грн: стали известны детали правительственного макропрогноза на следующий год

В правительстве ожидается, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 грн, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

Такие показатели заложены в макроэкономическом прогнозе Министерства экономики, сообщили источники в Кабинете министров.

Так, согласно макропрогнозу, в начале 2023 года курс доллара будет составлять 42 грн, а в конце года гривна девальвирует до 50 грн.

По расчетам Минэкономики, ВВП Украины в следующем году должно вырасти на 4,6%. При этом по итогам 2022 года он сократится на 33,2%.

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В правительстве также ожидают, что цены на следующий год будут продолжать стремительно расти. Так, заложенная в макропрогнозе инфляция по итогам 2023 года должна составить 30,6% (по состоянию на июнь она составляла 22,2%). Уровень безработицы, по расчетам Минэкономики, должен составить 28,2%, а средняя зарплата — 18 508 грн.

На базе подготовленного Минэкономики макропрогноза Министерство финансов должно составить бюджет на следующий год. Согласно Бюджетному кодексу, текст бюджета правительство должно внести в парламент не позднее 15 сентября.

Как правило, макропрогнозы правительства сбываются довольно редко. Макропрогноз требуется исключительно для расчета будущих доходов и расходов в бюджете.

Справка Finance.ua:

на курс доллара осенью будут влиять два основных фактора — ситуация на фронте и политика Национального банка Украины;

к слову, доллар США вырос до 20-летнего максимума по отношению к корзине валют. Это произошло после того, как глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл дал понять, что процентные ставки будут оставаться на более высоком уровне в течение более длительного времени, чтобы обуздать стремительный рост инфляции.

Економічна Правда По материалам:

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