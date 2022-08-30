Курс долара восени: що вплине на стабільність гривні — Finance.ua
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Курс долара восени: що вплине на стабільність гривні

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Курс долара восени: що вплине на стабільність гривні
Курс долара восени: що вплине на стабільність гривні
На курс долара восени впливатимуть два основні чинники — ситуація на фронті та політика Національного банку України.
Таку думку висловив приватний інвестор Василь Матій. Експерт уточнив, що ситуація на фронті впливає на загальноекономічну обстановку в країні, а політика НБУ бореться з кризами, що виникають, повідомив 24 канал.
«Від тривалості бойових дій, що впливають на нашу економіку, ведення бізнесу та експорту продукції з України. І від політики Нацбанку, тому що залежно від того, який обсяг золотовалютних резервів НБУ готовий показати для підтримки курсу, це безпосередньо і вплине на кінцеве значення курсу. «Обсяг золотовалютних резервів залежить від обсягу західної підтримки, яку ми отримуємо від наших партнерів», — каже Матій.
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На думку економічного експерта Данила Моніна, курс долара поки перебуватиме в стабільній зоні близько 40-41 гривні за долар, чому сприятимуть низка таких чинників:
  • відстрочення виплат боргів;
  • гранти, що надходять;
  • зерновий експорт.

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